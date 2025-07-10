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10 июля, 10:20

Лавров начал встречу с Рубио в Куала-Лумпуре

Обложка © Telegram/Мария Захарова

Обложка © Telegram/Мария Захарова

В Куала-Лумпуре (Малайзия) началась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США проводят переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. В прошлый раз Лавров и Рубио встречались в Эр-Рияде 19 февраля.

ИИ прикинулся Марко Рубио и вёл переписку с министрами, губернатором и членом Конгресса
ИИ прикинулся Марко Рубио и вёл переписку с министрами, губернатором и членом Конгресса

Напомним, в Куала-Лумпуре Лавров примет участие в серии дипломатических мероприятий 10-11 июля, включая совещание Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. На полях саммита глава российского внешнеполитического ведомства также проведёт ряд двусторонних встреч.

Александра Вишнякова
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