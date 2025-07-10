Лавров начал встречу с Рубио в Куала-Лумпуре

В Куала-Лумпуре (Малайзия) началась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США проводят переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. В прошлый раз Лавров и Рубио встречались в Эр-Рияде 19 февраля.