«Все мы люди»: В странном жесте Рубио в сторону Лаврова увидели подтекст
Эксперт Николаева расценила как дружелюбность подмигивание Рубио Лаврову
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Госсекретарь США Марко Рубио продемонстрировал свою дружелюбность, когда подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову накануне их переговоров в Куала-Лумпуре. Об этом рассказала «Ленте.ру» специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. По её словам, ничего больше это подмигивание значит не может.
«Как специалист по этикету могу сразу сказать, что по протоколу это не приветствуется. Но все мы люди, все мы живые. Поэтому трактовать это как дружелюбие вполне можно. Но не более того», — отметила Николаева.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре подмигнул своему российскому коллеге. Всё произошло неожиданно, и журналисты остались в недоумении от «тайного знака» Рубио.