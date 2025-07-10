«Все мы люди»: В странном жесте Рубио в сторону Лаврова увидели подтекст

Госсекретарь США Марко Рубио продемонстрировал свою дружелюбность, когда подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову накануне их переговоров в Куала-Лумпуре. Об этом рассказала «Ленте.ру» специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. По её словам, ничего больше это подмигивание значит не может.

«Как специалист по этикету могу сразу сказать, что по протоколу это не приветствуется. Но все мы люди, все мы живые. Поэтому трактовать это как дружелюбие вполне можно. Но не более того», — отметила Николаева.