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10 июля, 15:18

«Россия и Китай — ВанЛав»: Захарова показала фото Лаврова и Ван И

Захарова опубликовала фото Лаврова и Ван И, подписав его хештегом ВанЛав

Ван И и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Ван И и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И на саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Малайзии. Снимок дипломат подписала словом «ВанЛав» (OneLove). По мнению Захаровой, именно так можно охарактеризовать отношения Москвы и Пекина.

«Россия и Китай — это #ВанЛав», — подписала фото Захарова.

Представитель МИД в своём комментарии использует игру слов: из фамилий руководителей внешнеполитических ведомств она складывает фразу One Love, что символизирует взаимное уважение, стремление к миру и сплочённость.

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У Сергея Лаврова хорошие отношения с китайским коллегой Ван И. Ранее Захарова показала фото хохочущего представителя КНР, которого рассмешил российский министр.

Никита Никонов
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