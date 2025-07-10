«Россия и Китай — ВанЛав»: Захарова показала фото Лаврова и Ван И
Захарова опубликовала фото Лаврова и Ван И, подписав его хештегом ВанЛав
Ван И и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И на саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Малайзии. Снимок дипломат подписала словом «ВанЛав» (OneLove). По мнению Захаровой, именно так можно охарактеризовать отношения Москвы и Пекина.
«Россия и Китай — это #ВанЛав», — подписала фото Захарова.
Представитель МИД в своём комментарии использует игру слов: из фамилий руководителей внешнеполитических ведомств она складывает фразу One Love, что символизирует взаимное уважение, стремление к миру и сплочённость.
У Сергея Лаврова хорошие отношения с китайским коллегой Ван И. Ранее Захарова показала фото хохочущего представителя КНР, которого рассмешил российский министр.