«Россия и Китай — ВанЛав»: Захарова показала фото Лаврова и Ван И

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И на саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Малайзии. Снимок дипломат подписала словом «ВанЛав» (OneLove). По мнению Захаровой, именно так можно охарактеризовать отношения Москвы и Пекина.