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9 июля, 08:44

Китай жёстко охладил пыл фон дер Ляйен после нахального ультиматума о дружбе с Россией

МИД КНР ответил главе ЕК на требование ограничить сотрудничество с Россией

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Россия и Китай не потерпят вмешательства третьих сторон в свои отношения, который, как стороны неоднократно подчёркивали, не нацелены против кого-либо. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на требование главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Пекину ограничить сотрудничество с Москвой.

«Нормальное сотрудничество между КНР и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», — подчеркнула китайский дипломат на брифинге.

Как уже писал Life.ru, фон дер Ляйен в преддверии юбилейного саммита ЕС — КНР 24 июля выдвинула Пекину три требования, включая ограничение сотрудничества с Россией. Глава ЕК при этом не предложила Китаю никаких ответных уступок со стороны Евросоюза.

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Андрей Бражников
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