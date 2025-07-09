Китай жёстко охладил пыл фон дер Ляйен после нахального ультиматума о дружбе с Россией
МИД КНР ответил главе ЕК на требование ограничить сотрудничество с Россией
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Россия и Китай не потерпят вмешательства третьих сторон в свои отношения, который, как стороны неоднократно подчёркивали, не нацелены против кого-либо. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на требование главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Пекину ограничить сотрудничество с Москвой.
«Нормальное сотрудничество между КНР и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», — подчеркнула китайский дипломат на брифинге.
Как уже писал Life.ru, фон дер Ляйен в преддверии юбилейного саммита ЕС — КНР 24 июля выдвинула Пекину три требования, включая ограничение сотрудничества с Россией. Глава ЕК при этом не предложила Китаю никаких ответных уступок со стороны Евросоюза.