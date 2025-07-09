Китай жёстко охладил пыл фон дер Ляйен после нахального ультиматума о дружбе с Россией

Россия и Китай не потерпят вмешательства третьих сторон в свои отношения, который, как стороны неоднократно подчёркивали, не нацелены против кого-либо. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на требование главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Пекину ограничить сотрудничество с Москвой.

«Нормальное сотрудничество между КНР и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», — подчеркнула китайский дипломат на брифинге.