Глава ЕК Фон дер Ляйен потребовала от Китая прекратить сотрудничество с Россией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три ключевых требования к Китаю накануне юбилейного саммита ЕС и КНР, запланированного на 24 июля. В своём выступлении в Европарламенте в Страсбурге она не упомянула о возможных уступках со стороны Евросоюза, сосредоточившись на односторонних ожиданиях от Пекина.

Центральным условием фон дер Ляйен стало ограничение китайско-российского сотрудничества. Она заявила, что дальнейшие действия Китая в отношении России и её военных действий будут иметь решающее значение для будущего отношений с ЕС. По словам фон дер Ляйен, текущая поддержка КНР Москвы «усиливает нестабильность и угрожает европейской безопасности», что неприемлемо для Брюсселя.

Кроме того, глава Еврокомиссии призвала Китай обеспечить европейским компаниям более широкий доступ на свой рынок и сократить государственные субсидии для национальной промышленности. Эти меры, по замыслу ЕС, должны снизить объёмы китайского экспорта и уменьшить торговый дисбаланс. В 2024 году дефицит Евросоюза в торговле с КНР достиг €304 млрд при общем товарообороте в €730 млрд.