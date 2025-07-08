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8 июля, 11:23

Глава ЕК Фон дер Ляйен потребовала от Китая прекратить сотрудничество с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три ключевых требования к Китаю накануне юбилейного саммита ЕС и КНР, запланированного на 24 июля. В своём выступлении в Европарламенте в Страсбурге она не упомянула о возможных уступках со стороны Евросоюза, сосредоточившись на односторонних ожиданиях от Пекина.

Центральным условием фон дер Ляйен стало ограничение китайско-российского сотрудничества. Она заявила, что дальнейшие действия Китая в отношении России и её военных действий будут иметь решающее значение для будущего отношений с ЕС. По словам фон дер Ляйен, текущая поддержка КНР Москвы «усиливает нестабильность и угрожает европейской безопасности», что неприемлемо для Брюсселя.

Кроме того, глава Еврокомиссии призвала Китай обеспечить европейским компаниям более широкий доступ на свой рынок и сократить государственные субсидии для национальной промышленности. Эти меры, по замыслу ЕС, должны снизить объёмы китайского экспорта и уменьшить торговый дисбаланс. В 2024 году дефицит Евросоюза в торговле с КНР достиг €304 млрд при общем товарообороте в €730 млрд.

Саммит, посвященный 50-летию установления дипотношений между ЕС и Китаем, пройдет в Пекине без анонсированных встречных шагов со стороны европейских представителей.

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Ранее на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге по инициативе румынского депутата Георге Пипереа состоялись дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Парламентарию удалось собрать минимум подписей для вынесения вопроса на рассмотрение Европейского парламента. Голосование состоится 10 июля. Тем временем в Брюсселе прошла акция протеста против фон дер Ляйен.

Никита Никонов
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