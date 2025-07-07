Медведев посулил вляпавшейся в скандал с вакцинами фон дер Ляйен «спидошлиц» и «краснофай»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграм-канале политическую ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, на фоне коррупционных скандалов и потери поддержки в Евросоюзе для «мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай» (слова, которая выдала в эфир радиостанция «Судного дня»).

«Похоже, злобная тётка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объёмах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для неё процесса», — написал Медведев.

Он напомнил, что уже сегодня Европарламент будет решать судьбу фон дер Ляйен, при этом отметив, что даже если она и сохранит пост, «звоночек уже прозвучал». Публикацию Медведев завершил ироничной фразой: «Кто не понял — тот поймёт».