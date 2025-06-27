Десятки евродепутатов поддержали отставку фон дер Ляйен из-за коррупции на вакцинах от ковида

Более 70 депутатов Европейского парламента выразили поддержку вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Причиной послужило её участие в скандале, связанном с предполагаемой коррупцией при закупке вакцин от CoViD-19, сообщает портал Euractiv со ссылкой на собственные источники.

«Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии», — говорится в сообщении издания.

В числе подписавших вотум недоверия – депутаты из Европейской народной партии, Партии европейских консерваторов и реформистов, объединения «Патриоты за Европу», ультраправой группы «Европа суверенных наций», а также отдельные «независимые члены» Европарламента.

В соответствии с законодательством Европейского союза, для запуска процедуры вотума недоверия требуется поддержка как минимум 72 депутатов Европарламента. Для успешного вынесения вотума необходимо, чтобы за него проголосовали две трети депутатов, принимающих участие в заседании. Еврокомиссия уже пять раз сталкивалась с подобными инициативами, однако ни разу вотум недоверия не был вынесен.