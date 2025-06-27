Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 07:21

Десятки евродепутатов поддержали отставку фон дер Ляйен из-за коррупции на вакцинах от ковида

Euractiv: 74 евродепутата поддержали вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / Zuma

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / Zuma

Более 70 депутатов Европейского парламента выразили поддержку вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Причиной послужило её участие в скандале, связанном с предполагаемой коррупцией при закупке вакцин от CoViD-19, сообщает портал Euractiv со ссылкой на собственные источники.

«Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии», — говорится в сообщении издания.

В числе подписавших вотум недоверия – депутаты из Европейской народной партии, Партии европейских консерваторов и реформистов, объединения «Патриоты за Европу», ультраправой группы «Европа суверенных наций», а также отдельные «независимые члены» Европарламента.

В соответствии с законодательством Европейского союза, для запуска процедуры вотума недоверия требуется поддержка как минимум 72 депутатов Европарламента. Для успешного вынесения вотума необходимо, чтобы за него проголосовали две трети депутатов, принимающих участие в заседании. Еврокомиссия уже пять раз сталкивалась с подобными инициативами, однако ни разу вотум недоверия не был вынесен.

Суд ЕС вынес вердикт по делу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Суд ЕС вынес вердикт по делу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Напомним, что ранее Европейский суд юстиции признал Урсулу фон дер Ляйен виновной в нарушении принципов прозрачности из-за сокрытия важной информации о многомиллиардных контрактах на поставку вакцин. Журналисты полагают, что обнародование этих документов могло бы выявить потенциальные коррупционные схемы.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • ЕС
  • Еврокомиссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar