«Есовско-натовское кривосудие»: Захарова отреагировала на решение суда по делу фон дер Ляйен
Захарова назвала решение суда ЕС по делу фон дер Ляйен «натовским кривосудием»
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Решение суда ЕС по делу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является «есовско-натовским кривосудием», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. За этим вердиктом не последует никаких мер наказания, ни дисциплинарных, ни уголовных.
«Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении. Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Представительница МИД предположила, что после завершения этого дела последуют новые иски с более серьёзными обвинениями. Однако всё может закончиться как и с футболистом О. Джеем Симпсоном, которому спустили с рук двойное убийство.
Напомним, что суд евросоюза признал виновной фон дер Ляйен в сокрытии информации о вакцинации. Установлено, что она неправомерно скрыла переписку с руководством Pfizer, касающуюся многомиллиардных контрактов на закупку вакцин от CoViD-19. Такое решение, вызванное расследованием по обвинениям в коррупции, ставит под сомнение дальнейшее пребывание фон дер Ляйен на посту главы ЕК.