Решение суда ЕС по делу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является «есовско-натовским кривосудием», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. За этим вердиктом не последует никаких мер наказания, ни дисциплинарных, ни уголовных.

«Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении. Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представительница МИД предположила, что после завершения этого дела последуют новые иски с более серьёзными обвинениями. Однако всё может закончиться как и с футболистом О. Джеем Симпсоном, которому спустили с рук двойное убийство.