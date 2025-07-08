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7 июля, 23:19

В Брюсселе прошла акция протеста против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В столице Бельгии перед штаб-квартирой Европейского парламента состоялась акция протеста, участники которой выступили с призывом начать официальное расследование в отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие заявили, что располагают сведениями о возможной коррупционной сделке, связанной с закупкой вакцин против CoViD-19. По их утверждению, фон дер Ляйен вела неформальные переговоры с руководителем корпорации Pfizer Альбертом Бурла о поставках препаратов, не прошедших полноценного клинического тестирования. Общая стоимость контракта, по информации организаторов акции, составила 35 миллиардов евро.

Помимо этого, участники митинга выразили обеспокоенность возможным участием главы Еврокомиссии в других правонарушениях. В частности, прозвучали обвинения во вмешательстве в электоральные процессы в Германии и Румынии, а также в нарушении положений европейского законодательства.

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Ранее на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге по инициативе румынского депутата Георге Пипереа состоялись дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Депутату удалось собрать минимум подписей для вынесения вопроса на рассмотрение Европейского парламента. Голосование состоится 10 июля.

Тимур Хингеев
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