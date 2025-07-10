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10 июля, 13:45

Журналистка CNN: Рубио подмигнул Лаврову на переговорах в Малайзии

Обложка © РИА Новости / Татьяна Кукушкина

Обложка © РИА Новости / Татьяна Кукушкина

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре подмигнул своему российскому коллеге. Об этом сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд в социальной сети X.

По её словам, встреча проходила без вступительных заявлений, однако после того как один из журналистов выкрикнул вопрос, Рубио неожиданно подмигнул Лаврову.

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Напомним, что переговоры состоялись сегодня на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также возможные пути восстановления двустороннего диалога. Глава Госдепа отметил, что США хотели бы увидеть дорожную карту завершения украинского конфликта.

До этого Лавров и Рубио несколько раз говорили по телефону. Их первая очная встреча прошла в феврале в Эр-Рияде в рамках российско-американских переговоров. Тогда дипломаты договорились о начале работы по нормализации отношений между двумя странами.

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Марина Фещенко
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