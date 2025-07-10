Журналистка CNN: Рубио подмигнул Лаврову на переговорах в Малайзии
Обложка © РИА Новости / Татьяна Кукушкина
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре подмигнул своему российскому коллеге. Об этом сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд в социальной сети X.
По её словам, встреча проходила без вступительных заявлений, однако после того как один из журналистов выкрикнул вопрос, Рубио неожиданно подмигнул Лаврову.
Напомним, что переговоры состоялись сегодня на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также возможные пути восстановления двустороннего диалога. Глава Госдепа отметил, что США хотели бы увидеть дорожную карту завершения украинского конфликта.
До этого Лавров и Рубио несколько раз говорили по телефону. Их первая очная встреча прошла в феврале в Эр-Рияде в рамках российско-американских переговоров. Тогда дипломаты договорились о начале работы по нормализации отношений между двумя странами.