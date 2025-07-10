Журналистка CNN: Рубио подмигнул Лаврову на переговорах в Малайзии

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре подмигнул своему российскому коллеге. Об этом сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд в социальной сети X.

По её словам, встреча проходила без вступительных заявлений, однако после того как один из журналистов выкрикнул вопрос, Рубио неожиданно подмигнул Лаврову.