Лавров ответил на слухи о том, что Мединский как переговорщик серьёзно напугал США и Украину
Лавров назвал слухами данные, что США хотят поменять переговорщика от РФ
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Сообщения западных СМИ о том, США якобы хотят поменять переговорщика от российской стороны на встрече с Украиной, являются слухами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Вы знаете, мы с Соединёнными Штатами, в отличие от времён Байдена, которые канули в Лету, нормально общаемся. И если бы Соединённые Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Напомним, делегацию России на первых за три года переговорах с Украиной снова возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Позже СМИ узнали, что администрация Белого дома направила в Кремль запрос относительно формирования российской делегации для следующего раунда переговоров. Якобы участие Мединского вызвало серьёзную обеспокоенность у США и Украины. В Рунете и российских СМИ, напротив, оценили жёсткую позицию помощника президента России за столом переговоров.