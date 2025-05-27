Лавров ответил на слухи о том, что Мединский как переговорщик серьёзно напугал США и Украину

Сообщения западных СМИ о том, США якобы хотят поменять переговорщика от российской стороны на встрече с Украиной, являются слухами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы знаете, мы с Соединёнными Штатами, в отличие от времён Байдена, которые канули в Лету, нормально общаемся. И если бы Соединённые Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.