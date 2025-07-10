Рубио выступил с заявлением после переговоров с Лавровым в Малайзии
Рубио: США хотят увидеть дорожную карту завершения конфликта РФ и Украины
Марко Рубио и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России
После встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Малайзии глава Госдепа США Марко Рубио заявил о необходимости подготовить ясный и подробный план разрешения украинского конфликта. Слова американского дипломата передаёт агентство Reuters.
«Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта», — сказал госсекретарь.
По словам Рубио, США хотят получить документ, который бы обозначил реальные пути выхода из кризиса и позволил определить конкретные шаги для его завершения. Такая дорожная карта, по его мнению, крайне важна для достижения стабильности в регионе.
В ходе переговоров обсуждались новые подходы к урегулированию ситуации на Украине. Рубио отметил, что намерен донести суть этих инициатив до президента США, чтобы обеспечить согласованность действий на высшем уровне.
Напомним, что в Куала-Лумпуре Лавров планирует поучаствовать в серии дипломатических мероприятий, запланированных на 10-11 июля. Там российский министр встретился со своим американским коллегой Рубио. Дипломаты общались около часа. За это время они успели обсудить Украину, Иран и Сирию.