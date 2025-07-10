Рубио выступил с заявлением после переговоров с Лавровым в Малайзии

После встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Малайзии глава Госдепа США Марко Рубио заявил о необходимости подготовить ясный и подробный план разрешения украинского конфликта. Слова американского дипломата передаёт агентство Reuters.

«Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта», — сказал госсекретарь.

По словам Рубио, США хотят получить документ, который бы обозначил реальные пути выхода из кризиса и позволил определить конкретные шаги для его завершения. Такая дорожная карта, по его мнению, крайне важна для достижения стабильности в регионе.