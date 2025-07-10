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Регион
10 июля, 13:31

Рубио выступил с заявлением после переговоров с Лавровым в Малайзии

Рубио: США хотят увидеть дорожную карту завершения конфликта РФ и Украины

Марко Рубио и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Марко Рубио и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

После встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Малайзии глава Госдепа США Марко Рубио заявил о необходимости подготовить ясный и подробный план разрешения украинского конфликта. Слова американского дипломата передаёт агентство Reuters.

«Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта», — сказал госсекретарь.

По словам Рубио, США хотят получить документ, который бы обозначил реальные пути выхода из кризиса и позволил определить конкретные шаги для его завершения. Такая дорожная карта, по его мнению, крайне важна для достижения стабильности в регионе.

В ходе переговоров обсуждались новые подходы к урегулированию ситуации на Украине. Рубио отметил, что намерен донести суть этих инициатив до президента США, чтобы обеспечить согласованность действий на высшем уровне.

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Напомним, что в Куала-Лумпуре Лавров планирует поучаствовать в серии дипломатических мероприятий, запланированных на 10-11 июля. Там российский министр встретился со своим американским коллегой Рубио. Дипломаты общались около часа. За это время они успели обсудить Украину, Иран и Сирию.

Владимир Озеров
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