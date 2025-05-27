Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 12:44

«Вы эту кашу заварили»: Лавров раскрыл главный страх Европы по украинскому конфликту

Лавров: ЕС не сможет воевать на Украине и боится, что США «махнут рукой»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Европейские страны не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного продолжения поддержки украинского конфликта без участия Соединённых Штатов. Такое заявление было сделано главой российского МИД Сергеем Лавровым по завершении переговоров с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

«И они очень боятся... что Соединённые Штаты «махнут на них рукой» и скажут: «вы эту кашу заварили вместе с [экс-президентом США Джо] Байденом, вы её и давайте преодолевайте», — сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал готовность содействовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. Как подчеркнул министр, данная позиция полностью совпадает с подходом российского президента РФ Владимира Путина.

Лавров ответил на слухи о том, что Мединский как переговорщик серьёзно напугал США и Украину
Лавров ответил на слухи о том, что Мединский как переговорщик серьёзно напугал США и Украину

А ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в российско-американских отношениях наметились позитивные изменения. Он подчеркнул, что нормализация межгосударственных отношений требует длительных усилий. При этом он указал на готовность российской стороны к конструктивному диалогу и выработке взаимоприемлемых решений, балансирующих интересы всех участников процесса.

Александра Мышляева
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar