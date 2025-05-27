«Вы эту кашу заварили»: Лавров раскрыл главный страх Европы по украинскому конфликту

Европейские страны не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного продолжения поддержки украинского конфликта без участия Соединённых Штатов. Такое заявление было сделано главой российского МИД Сергеем Лавровым по завершении переговоров с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

«И они очень боятся... что Соединённые Штаты «махнут на них рукой» и скажут: «вы эту кашу заварили вместе с [экс-президентом США Джо] Байденом, вы её и давайте преодолевайте», — сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал готовность содействовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. Как подчеркнул министр, данная позиция полностью совпадает с подходом российского президента РФ Владимира Путина.