«Вы эту кашу заварили»: Лавров раскрыл главный страх Европы по украинскому конфликту
Лавров: ЕС не сможет воевать на Украине и боится, что США «махнут рукой»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Европейские страны не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного продолжения поддержки украинского конфликта без участия Соединённых Штатов. Такое заявление было сделано главой российского МИД Сергеем Лавровым по завершении переговоров с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
«И они очень боятся... что Соединённые Штаты «махнут на них рукой» и скажут: «вы эту кашу заварили вместе с [экс-президентом США Джо] Байденом, вы её и давайте преодолевайте», — сказал глава МИД РФ.
Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал готовность содействовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. Как подчеркнул министр, данная позиция полностью совпадает с подходом российского президента РФ Владимира Путина.
А ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в российско-американских отношениях наметились позитивные изменения. Он подчеркнул, что нормализация межгосударственных отношений требует длительных усилий. При этом он указал на готовность российской стороны к конструктивному диалогу и выработке взаимоприемлемых решений, балансирующих интересы всех участников процесса.