Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 10:42

В МИД РФ заявили о позитивных изменениях в отношениях с США

Рябков: В отношениях между РФ и США наметились позитивные изменения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

В российско-американских отношениях наметились позитивные изменения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Что касается российско-американских отношений, то сейчас действительно наметились позитивные изменения, о чём позволяют говорить состоявшиеся за последнее время двусторонние контакты на высшем, высоком, экспертном уровнях», — сказал замглавы МИД России kp.ru.

Рябков отметил, что восстановление отношений между странами представляет собой сложный процесс. Тем не менее по его словам, Россия готова к диалогу и поиску компромиссов, учитывающих интересы обеих сторон.

В Кремле оценили подход США и Трампа к урегулированию украинского конфликта
В Кремле оценили подход США и Трампа к урегулированию украинского конфликта

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон и Москва могут иметь разные мнения по определённым вопросам. Тем не менее он отметил, что у руководства обеих стран существует политическая готовность к дальнейшему сотрудничеству. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал критику со стороны американского президента в адрес российских ответных ударов по Украине.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar