В МИД РФ заявили о позитивных изменениях в отношениях с США
Рябков: В отношениях между РФ и США наметились позитивные изменения
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В российско-американских отношениях наметились позитивные изменения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Что касается российско-американских отношений, то сейчас действительно наметились позитивные изменения, о чём позволяют говорить состоявшиеся за последнее время двусторонние контакты на высшем, высоком, экспертном уровнях», — сказал замглавы МИД России kp.ru.
Рябков отметил, что восстановление отношений между странами представляет собой сложный процесс. Тем не менее по его словам, Россия готова к диалогу и поиску компромиссов, учитывающих интересы обеих сторон.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон и Москва могут иметь разные мнения по определённым вопросам. Тем не менее он отметил, что у руководства обеих стран существует политическая готовность к дальнейшему сотрудничеству. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал критику со стороны американского президента в адрес российских ответных ударов по Украине.