В МИД РФ заявили о позитивных изменениях в отношениях с США

В российско-американских отношениях наметились позитивные изменения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Что касается российско-американских отношений, то сейчас действительно наметились позитивные изменения, о чём позволяют говорить состоявшиеся за последнее время двусторонние контакты на высшем, высоком, экспертном уровнях», — сказал замглавы МИД России kp.ru.

Рябков отметил, что восстановление отношений между странами представляет собой сложный процесс. Тем не менее по его словам, Россия готова к диалогу и поиску компромиссов, учитывающих интересы обеих сторон.