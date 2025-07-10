«Нечто новое»: Рубио рассказал об интересном предложении Лаврова по Украине
Рубио заявил, что Лавров озвучил новые предложения по Украине
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В ходе беседы глав МИД РФ и Госдепа США Сергей Лавров представил Марко Рубио новые идеи по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил американский госсекретарь, слова которого приводит DRM News.
«Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я передам в Вашингтон уже сегодня вечером, и, возможно, там будет что-то, на чём можно было бы строить дальнейшие действия», — рассказал Рубио.
Он подчеркнул, что сегодня американская сторона, как ему показалось, «действительно услышала нечто новое». По его словам, предложенная Лавровым стратегия не гарантирует наступление мира, но президенту США определённо стоит с ней ознакомиться.
Глава Госдепа считает, что беседа получилась откровенной и важной. Он заявил, что США намерены контактировать с российской стороной каждый раз, когда есть такая возможность.
Напомним, что Лавров и Рубио провели переговоры в Малайзии, где российский министр намерен провести ряд дипломатических встреч. Разговор между ними продлился около часа. За это время политики обсудили ситуации вокруг Украины, Ирана и Сирии. Глава Госдепа отметил, что США хотели бы увидеть дорожную карту завершения украинского конфликта.