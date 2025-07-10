Рубио: США не принимали политического решения не поставлять оружие Киеву

Соединённые Штаты не принимали политического решения о полной остановке военной помощи Украине. Об этом заявил Марко Рубио, госсекретарь США, исполняющий обязанности советника американского президента по национальной безопасности.

Рубио объяснил ситуацию проведением регулярной проверки арсеналов Пентагона, особенно после активных военных действий, в том числе на Ближнем Востоке.

«Это была скорее оценка, нежели политическое решение о прекращении поставок. В рамках этой проверки приостановили передачу некоторых типов вооружений для проведения анализа», — отметил он на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

Вопреки сообщениям в СМИ, Рубио подчеркнул, что высшее политическое руководство США было в курсе проводимой проверки и временной остановки поставок.

«Утверждения об отсутствии осведомлённости о пересмотре военных поставок со стороны высшего руководства не соответствуют действительности», — заключил он.

В Куала-Лумпуре сегодня прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио. Эту информацию подтвердила Мария Захарова, официальный представитель российского МИД. Встреча прошла в рамках мероприятий, организованных АСЕАН. Предыдущие переговоры между Лавровым и Рубио состоялись в Эр-Рияде 19 февраля.