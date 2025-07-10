Рубио: США не принимали политического решения не поставлять оружие Киеву
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Соединённые Штаты не принимали политического решения о полной остановке военной помощи Украине. Об этом заявил Марко Рубио, госсекретарь США, исполняющий обязанности советника американского президента по национальной безопасности.
Рубио объяснил ситуацию проведением регулярной проверки арсеналов Пентагона, особенно после активных военных действий, в том числе на Ближнем Востоке.
«Это была скорее оценка, нежели политическое решение о прекращении поставок. В рамках этой проверки приостановили передачу некоторых типов вооружений для проведения анализа», — отметил он на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.
Вопреки сообщениям в СМИ, Рубио подчеркнул, что высшее политическое руководство США было в курсе проводимой проверки и временной остановки поставок.
«Утверждения об отсутствии осведомлённости о пересмотре военных поставок со стороны высшего руководства не соответствуют действительности», — заключил он.
В Куала-Лумпуре сегодня прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио. Эту информацию подтвердила Мария Захарова, официальный представитель российского МИД. Встреча прошла в рамках мероприятий, организованных АСЕАН. Предыдущие переговоры между Лавровым и Рубио состоялись в Эр-Рияде 19 февраля.
Стоит отметить, что в ходе визита в Куала-Лумпур 10-11 июля Лавров примет участие в ряде дипломатических встреч, включая совещание Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. Помимо этого, запланированы и другие двусторонние встречи на полях саммита.
Как сообщалось ранее, администрация Трампа приняла решение о возобновлении поставок вооружений Украине. Президент США признал, что достижение урегулирования украинского конфликта оказалось более сложной задачей, чем предполагалось изначально. Кроме того, он заявил о серьёзном рассмотрении вопроса о введении новых санкций против России и упомянул возможность «неожиданного манёвра» в отношении РФ в связи с существующими разногласиями с российским лидером Владимиром Путиным.