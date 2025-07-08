Трамп: Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем ожидалось

Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, заявил, что разрешение украинского конфликта представляет собой более трудную задачу, чем он предполагал.

Во время заседания своего кабинета в Белом доме, комментируя ситуацию на Украине, американский лидер отметил: «Вопрос оказался более комплексным, чем я изначально думал».