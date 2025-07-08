Трамп возобновил отправку оружия на Украину
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США одобрили поставки оборонительного вооружения Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время заседания кабинета в Белом доме.
«Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил», — сказал Трамп.
Напомним, ранее стало известно о приостановке Белым домом донатов Незалежной. После официального заявления властей МИД Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом журналисты писали, что Киев остался вообще без всего. Но долго Вашингтон не продержался — уже через несколько дней Трамп пообещал главе киевского режима дать что есть.