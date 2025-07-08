Раскрыты планы Трампа немедленно передать Киеву 10 ракет-перехватчиков Patriot

Администрация президента США Дональда Трампа возобновляет поставки вооружений Украине, включая ракеты-перехватчики Patriot, после паузы, вызванной проверкой американских запасов. Об этом стало известно после телефонного разговора главы Белого дома с Владимиром Зеленским, пишет Axios.

Ранее США приостановили отправку партии Patriot, но теперь Трамп распорядился передать Киеву 10 ракет (меньше, чем планировалось изначально). Одновременно он давит на Германию, чтобы та отправила Украине свою систему ПВО.