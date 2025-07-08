Раскрыты планы Трампа немедленно передать Киеву 10 ракет-перехватчиков Patriot
Axios: Трамп намерен немедленно передать Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot
Обложка © ТАСС / Bernd Wüstneck
Администрация президента США Дональда Трампа возобновляет поставки вооружений Украине, включая ракеты-перехватчики Patriot, после паузы, вызванной проверкой американских запасов. Об этом стало известно после телефонного разговора главы Белого дома с Владимиром Зеленским, пишет Axios.
Ранее США приостановили отправку партии Patriot, но теперь Трамп распорядился передать Киеву 10 ракет (меньше, чем планировалось изначально). Одновременно он давит на Германию, чтобы та отправила Украине свою систему ПВО.
Трамп заявил, что Украина должна получить оборонительное оружие, но призвал Европу активнее участвовать в поставках. Германия готова купить у США Patriot и передать их Украине, однако переговоры пока безрезультатны. В НАТО тем временем нарастает беспокойство из-за нехватки ракет на фоне нескольких конфликтов.
Напомним, ранее стало известно о приостановке Соединёнными Штатами поставок вооружений Украине, включая ракеты для ПВО Patriot. После официального заявления Белого дома Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом СМИ сообщали, что США приостановили поставки всего оружия Украине. Однако долго Вашингтон не продержался — уже через несколько дней Трамп пообещал Зеленскому, что даст столько военной помощи, сколько сможет.