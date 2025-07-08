Поставки американского оружия Украине могут возобновиться уже на этой неделе
Politico: США могут возобновить военную помощь Киеву после встреч в Италии
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Приостановленные поставки американского вооружения Киеву могут быть возобновлены в ближайшее время. Такое решение может быть принято после серии встреч чиновников в Италии и на Украине на этой и следующей неделях. Об этом сообщает Politico.
Согласно изданию, специальный представитель президента США Кит Келлог намерен встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Первая встреча запланирована в Риме в рамках международного форума. После неё переговоры продолжатся в Киеве.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее заявил о намерении отправить Украине «оборонительное» вооружение. По его словам, Киев «должен иметь возможность защищать себя». Пентагон подтвердил планы Белого дома о поставках Незалежной.