Американские авиабомбы и Patriot для ВСУ застряли в Польше из-за суматохи в Пентагоне

Временная приостановка поставок оружия Украине от США произошла случайно. Это решение было принято на фоне опасений, что запасы вооружений в США истощаются после ударов по Ирану, а не из-за пересмотра поддержки Украины. Об этом сообщает газета New York Times.

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны США в прошлом месяце решили временно остановить поставку некоторых ракет и управляемых бомб, так как беспокоились о нехватке запасов. Эта пауза была случайной и не связана с изменением политики поддержки Украины.

Во время этой паузы официальные лица в США говорили, что нужно оценить запасы Пентагона. При этом неясно, кто именно принимал решение о приостановке.