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9 июля, 09:57

Американские авиабомбы и Patriot для ВСУ застряли в Польше из-за суматохи в Пентагоне

NYT: Временная приостановка поставок оружия Украине от США произошла случайно

Фото © Shutterstock / FOTODOM / UldisZile

Фото © Shutterstock / FOTODOM / UldisZile

Временная приостановка поставок оружия Украине от США произошла случайно. Это решение было принято на фоне опасений, что запасы вооружений в США истощаются после ударов по Ирану, а не из-за пересмотра поддержки Украины. Об этом сообщает газета New York Times.

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны США в прошлом месяце решили временно остановить поставку некоторых ракет и управляемых бомб, так как беспокоились о нехватке запасов. Эта пауза была случайной и не связана с изменением политики поддержки Украины.

Во время этой паузы официальные лица в США говорили, что нужно оценить запасы Пентагона. При этом неясно, кто именно принимал решение о приостановке.

Авторы статьи отметили, что заявление американского президента Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия стало важным изменением в его позиции по конфликту в Украине. На вечер вторника поставки вооружений, которые находились в Польше, всё еще не начались. По данным The Wall Street Journal, в момент приостановки поставок в республике находились уже более 20 ракет Patriot PAC-3, свыше 20 зенитных комплексов Stinger, управляемые ракеты класса «воздух-земля» Hellfire и более 90 ракет класса «воздух-воздух» AIM, а также другие системы.

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Ранее Трамп возобновил поставки оружия Украине. Президент США отметил, что урегулировать конфликт оказалось труднее, чем он предполагал. Также он заявил, что серьёзно думает о введении санкций против России и намекнул на возможный «неожиданный шаг» в отношении РФ из-за разногласий с Путиным.

Анастасия Никонорова
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