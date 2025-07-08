Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз» из-за недовольства Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении устроить для России «маленький сюрприз» в ответ на действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета в Белом доме.

«Мы хотим устроить маленький сюрприз», – цитируют американские СМИ слова Трампа.

Глава Белого дома при этом не уточнил, о каких именно мерах идёт речь, отказавшись раскрывать детали планов Вашингтона в отношении Москвы.

Трамп также подчеркнул, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Кроме того, он прокомментировал возможное принятие в Конгрессе законопроекта о новых санкциях против России. Американский лидер отметил, что изучает законопроект «очень пристально» и называет его «опционным».