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Регион
8 июля, 20:49

Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз» из-за недовольства Путиным

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении устроить для России «маленький сюрприз» в ответ на действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета в Белом доме.

«Мы хотим устроить маленький сюрприз», – цитируют американские СМИ слова Трампа.

Глава Белого дома при этом не уточнил, о каких именно мерах идёт речь, отказавшись раскрывать детали планов Вашингтона в отношении Москвы.

Трамп также подчеркнул, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Кроме того, он прокомментировал возможное принятие в Конгрессе законопроекта о новых санкциях против России. Американский лидер отметил, что изучает законопроект «очень пристально» и называет его «опционным».

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Напомним, ранее Трамп сообщил, что одобрил поставки Украине оборонительного вооружения. По его словам, без американского оружия Киев бы пал за несколько дней.

Юния Ларсон
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