«Это ребята ещё те»: Жест Рубио в сторону Лаврова взволновал Украину

Неформальное общение министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио свидетельствует о взаимопонимании между ними. С таким зявлением выступил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это ребята ещё те. Они друг друга понимают», — заявил Соскин, комментируя шутливый жест американского госсекретаря.