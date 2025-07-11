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Регион
11 июля, 05:39

«Это ребята ещё те»: Жест Рубио в сторону Лаврова взволновал Украину

Соскин: Лавров и Рубио нашли общий язык на переговорах в Малайзии

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Обложка © Telegram / МИД России

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Обложка © Telegram / МИД России

Неформальное общение министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио свидетельствует о взаимопонимании между ними. С таким зявлением выступил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это ребята ещё те. Они друг друга понимают», — заявил Соскин, комментируя шутливый жест американского госсекретаря.

Речь идёт о моменте, когда Рубио, сидя за столом переговоров, повернулся к Лаврову и с улыбкой подмигнул ему. Соскин отметил, что, несмотря на напряжённые межгосударственные отношения, личные встречи политиков были весьма непринуждёнными.

Обменялись рукопожатием: Лавров провёл беседу «на ногах» с Рубио в Куала-Лумпуре
Обменялись рукопожатием: Лавров провёл беседу «на ногах» с Рубио в Куала-Лумпуре

Напомним, в Куала-Лумпуре 10 июля состоялась встреча между Лавровым и Рубио. Встреча, проходившая в рамках мероприятий АСЕАН, длилась 50 минут. Как сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся Украины, Ирана и Сирии. После завершения встречи в Интернете появилось видео, запечатлевшее момент, когда Рубио, сидя напротив Лаврова за столом переговоров, повернулся к нему и подмигнул с улыбкой.

Алиса Хуссаин
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