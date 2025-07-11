«Это ребята ещё те»: Жест Рубио в сторону Лаврова взволновал Украину
Соскин: Лавров и Рубио нашли общий язык на переговорах в Малайзии
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Обложка © Telegram / МИД России
Неформальное общение министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио свидетельствует о взаимопонимании между ними. С таким зявлением выступил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Это ребята ещё те. Они друг друга понимают», — заявил Соскин, комментируя шутливый жест американского госсекретаря.
Речь идёт о моменте, когда Рубио, сидя за столом переговоров, повернулся к Лаврову и с улыбкой подмигнул ему. Соскин отметил, что, несмотря на напряжённые межгосударственные отношения, личные встречи политиков были весьма непринуждёнными.
Напомним, в Куала-Лумпуре 10 июля состоялась встреча между Лавровым и Рубио. Встреча, проходившая в рамках мероприятий АСЕАН, длилась 50 минут. Как сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся Украины, Ирана и Сирии. После завершения встречи в Интернете появилось видео, запечатлевшее момент, когда Рубио, сидя напротив Лаврова за столом переговоров, повернулся к нему и подмигнул с улыбкой.