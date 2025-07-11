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11 июля, 12:17

Келлога отправили на Украину после анонса Трампа о «важном заявлении»

Кит Келлог приедет на Украину и пробудет там неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

На следующей неделе, 14 июля, спецпредставитель Белого дома Кит Келлог приедет на Украину и проведёт там целую неделю. Он заявил об этом во время конференции. Последний раз спецпредставитель посещал Незалежную в феврале.

«Мы будем в Киеве в понедельник. Мы будем там всю неделю», — сказал Келлог.

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Напомним, что президент США заявлял о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений. В Кремле уже отреагировали на этот анонс, заявив, что российская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией.

Полина Никифорова
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