Келлога отправили на Украину после анонса Трампа о «важном заявлении»
Кит Келлог приедет на Украину и пробудет там неделю
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На следующей неделе, 14 июля, спецпредставитель Белого дома Кит Келлог приедет на Украину и проведёт там целую неделю. Он заявил об этом во время конференции. Последний раз спецпредставитель посещал Незалежную в феврале.
«Мы будем в Киеве в понедельник. Мы будем там всю неделю», — сказал Келлог.
Напомним, что президент США заявлял о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений. В Кремле уже отреагировали на этот анонс, заявив, что российская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией.