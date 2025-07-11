«Всё возможно»: Трамп посылает «закодированные» сигналы России и Украине

Американский лидер Дональд Трамп использует более жёсткую риторику, посылая тем самым завуалированные сигналы России и Украине. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источник.

«И Путину, и Зеленскому важно знать: всё возможно, если они не отступят», — прокомментировал собеседник портала перемены в высказываниях Трампа.

При этом окружение хозяина Белого дома рассматривает это как часть переговорной стратегии, а не как фундаментальный сдвиг в его взглядах на украинский кризис.