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11 июля, 05:14

«Всё возможно»: Трамп посылает «закодированные» сигналы России и Украине

Semafor: Трамп отправляет завуалированные послания Москве и Киеву

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп использует более жёсткую риторику, посылая тем самым завуалированные сигналы России и Украине. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источник.

«И Путину, и Зеленскому важно знать: всё возможно, если они не отступят», — прокомментировал собеседник портала перемены в высказываниях Трампа.

При этом окружение хозяина Белого дома рассматривает это как часть переговорной стратегии, а не как фундаментальный сдвиг в его взглядах на украинский кризис.

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Ранее сообщалось, что президент США заявил о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений.

Мария Любицкая
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