«Всё возможно»: Трамп посылает «закодированные» сигналы России и Украине
Semafor: Трамп отправляет завуалированные послания Москве и Киеву
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп использует более жёсткую риторику, посылая тем самым завуалированные сигналы России и Украине. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источник.
«И Путину, и Зеленскому важно знать: всё возможно, если они не отступят», — прокомментировал собеседник портала перемены в высказываниях Трампа.
При этом окружение хозяина Белого дома рассматривает это как часть переговорной стратегии, а не как фундаментальный сдвиг в его взглядах на украинский кризис.
Ранее сообщалось, что президент США заявил о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений.