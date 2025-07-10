«Много хаоса»: Европейских лидеров лихорадит от виражей непредсказуемого Трампа

Европейские союзники с настороженностью восприняли новый виток политики президента США Дональда Трампа по Украине. По информации Politico, страны Европы готовятся к разным вариантам развития ситуации — от возможного приостановления поставок военной помощи Киеву до вывода американских войск с территории ЕС.

Европейских политиков лихорадит из-за резких изменений направлений политики Вашингтона. Они даже не могут понять, кто рулит Пентагоном. В Брюсселе и столицах ключевых стран НАТО считают, что действия Трампа в отношении Украины абсолютно хаотичны и меняются без ясной логики.

«Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему», — подчеркнул неназванный дипломат одной из стран НАТО.

Европейские коллеги жалуются, что американская администрация держит их в неведении. В частности, вызывает недоумение разрыв между более последовательной риторикой Трампа в поддержку Украины и противоположной позицией руководства Пентагона

Кроме того, в Европе растёт тревога из-за пересмотра военной стратегии США. По плану, документ должен быть готов к августу и может предусматривать сокращение американского военного присутствия на континенте, что ослабит оборонный потенциал европейских стран. При этом представители Германии, Италии, Польши и Великобритании, где сосредоточены крупные американские контингенты, могут лишь гадать, каков будет следующий шаг Вашингтона.