«Много хаоса»: Европейских лидеров лихорадит от виражей непредсказуемого Трампа
Politico: ЕС в шоке из-за резких поворотов политики Трампа по Украине
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Европейские союзники с настороженностью восприняли новый виток политики президента США Дональда Трампа по Украине. По информации Politico, страны Европы готовятся к разным вариантам развития ситуации — от возможного приостановления поставок военной помощи Киеву до вывода американских войск с территории ЕС.
Европейских политиков лихорадит из-за резких изменений направлений политики Вашингтона. Они даже не могут понять, кто рулит Пентагоном. В Брюсселе и столицах ключевых стран НАТО считают, что действия Трампа в отношении Украины абсолютно хаотичны и меняются без ясной логики.
«Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему», — подчеркнул неназванный дипломат одной из стран НАТО.
Европейские коллеги жалуются, что американская администрация держит их в неведении. В частности, вызывает недоумение разрыв между более последовательной риторикой Трампа в поддержку Украины и противоположной позицией руководства Пентагона
Кроме того, в Европе растёт тревога из-за пересмотра военной стратегии США. По плану, документ должен быть готов к августу и может предусматривать сокращение американского военного присутствия на континенте, что ослабит оборонный потенциал европейских стран. При этом представители Германии, Италии, Польши и Великобритании, где сосредоточены крупные американские контингенты, могут лишь гадать, каков будет следующий шаг Вашингтона.
«В политике нынешней администрации (Белого дома) много непредсказуемости. Много хаоса и, честно говоря, недостатка в надлежащей организации, начиная с самого верха», — отметил один из собеседников издания.
Однако сам хаос вполне может быть тактикой Трампа, ведь никто не знает, чего от него можно ждать. Это даёт огромный простор для манёвров. Но слова американского президента совершенно не так важны, как его действия. К примеру, ранее СМИ США откопали аудиозапись разговора, где глава Белого дома угрожает «разбомбить Москву к чертям». Кстати, совсем недавно он ещё пообещал устроить нам «маленький сюрприз» из-за своего недовольства главой РФ Владимиром Путиным.