«Разбомблю Москву к чертям»: CNN нашёл аудиозапись с угрозами Трампа Путину

В 2024 году на одном из собраний доноров по сбору средств президент США Дональд Трамп заявил, что ему приходилось угрожать российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы тот не начал боевые действия на Украине. Глава Белого дома грозился в таком случае «разбомбить Москву к чертям». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись в его распоряжении.

«Я сказал Путину: «Если вы пойдёте на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора», — говорил Трамп.

Впрочем, американский президент решил, что Путин не купился на эти угрозы. Однако Трамп убеждён, что «на 10%» он ему всё-таки поверил.

Журналисты добавили, что похожее сообщение получил и председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку Трамп опасается, что Китай захочет забрать Тайвань. В команде Трампа не стали комментировать эти аудиозаписи.