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Регион
9 июля, 10:28

В Госдуме уличили Трампа в игре на публику после обещания «разбомбить Москву»

Картаполов: Нужно ориентироваться не на резкие заявления Трампа, а на поступки

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

К резким заявлениям президента США Дональда Трампа следует относиться сдержанно, оценивая не слова, а действия. Об этом заявил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Эти высказывания [к ним] надо относиться достаточно спокойно. Трамп это активный человек, он любит играть на публику. И надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», — сказал он.

Картаполов же добавил, что телеканал CNN давно утратил доверие из-за предвзятого освещения украинского конфликта и своей общей антироссийской позиции.

«Правило хорошего тона»: В Госдуме оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву к чертям»
«Правило хорошего тона»: В Госдуме оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву к чертям»

Таким образом депутат прокомментировал сообщение CNN, что Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям», если президент России начнёт специальную военную операцию (СВО) на Украине. В Кремле уже отреагировали на эти угрозы. Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с США для «восстановления» двусторонних отношений.

Наталья Афонина
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