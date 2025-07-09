В Госдуме уличили Трампа в игре на публику после обещания «разбомбить Москву»

К резким заявлениям президента США Дональда Трампа следует относиться сдержанно, оценивая не слова, а действия. Об этом заявил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Эти высказывания — [к ним] надо относиться достаточно спокойно. Трамп — это активный человек, он любит играть на публику. И надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», — сказал он.