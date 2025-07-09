В Госдуме уличили Трампа в игре на публику после обещания «разбомбить Москву»
Картаполов: Нужно ориентироваться не на резкие заявления Трампа, а на поступки
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
К резким заявлениям президента США Дональда Трампа следует относиться сдержанно, оценивая не слова, а действия. Об этом заявил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Эти высказывания — [к ним] надо относиться достаточно спокойно. Трамп — это активный человек, он любит играть на публику. И надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», — сказал он.
Картаполов же добавил, что телеканал CNN давно утратил доверие из-за предвзятого освещения украинского конфликта и своей общей антироссийской позиции.
Таким образом депутат прокомментировал сообщение CNN, что Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям», если президент России начнёт специальную военную операцию (СВО) на Украине. В Кремле уже отреагировали на эти угрозы. Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога с США для «восстановления» двусторонних отношений.