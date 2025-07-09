В Кремле прокомментировали угрозы Трампа «разбомбить» Москву

В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы достаточно спокойно к этому относимся» , — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что глава Белого дома известен своей жёсткой стилистикой.

Также пресс-секретарь главы государства оценил аудиозапись, опубликованную телеканалом CNN, где американский лидер угрожает разбомбить Москву и Пекин. Песков напомнил, что сейчас много фейков, и это может быть один из них.

«Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что в распоряжении телеканала CNN оказалась аудиозапись, на которой, как утверждается, Дональд Трамп заявлял, что ему приходилось угрожать Владимиру Путину, чтобы тот не начал боевые действия на Украине. Глава Белого дома грозился в таком случае «разбомбить Москву к чертям». Озвучено это было, как утверждается, в 2024 году на одном из собраний доноров по сбору средств в США. Также республиканец сыпал угрозами в адрес Китая.