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Регион
9 июля, 09:47

В Кремле прокомментировали угрозы Трампа «разбомбить» Москву

Песков: Кремль спокойно относится к ужесточению риторики Трампа в адрес России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы достаточно спокойно к этому относимся» , — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что глава Белого дома известен своей жёсткой стилистикой.

Также пресс-секретарь главы государства оценил аудиозапись, опубликованную телеканалом CNN, где американский лидер угрожает разбомбить Москву и Пекин. Песков напомнил, что сейчас много фейков, и это может быть один из них.

«Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», — сказал представитель Кремля.

В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву к чертям»
В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву к чертям»

Напомним, что в распоряжении телеканала CNN оказалась аудиозапись, на которой, как утверждается, Дональд Трамп заявлял, что ему приходилось угрожать Владимиру Путину, чтобы тот не начал боевые действия на Украине. Глава Белого дома грозился в таком случае «разбомбить Москву к чертям». Озвучено это было, как утверждается, в 2024 году на одном из собраний доноров по сбору средств в США. Также республиканец сыпал угрозами в адрес Китая.

Ранее Трамп заявлял о намерении предоставить Украине «оборонительное» вооружение, подчеркнув, что Киев «должен иметь возможность защищать себя». Кроме того, он заявлял, что «разочарован действиями России».

Александр Юнашев
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