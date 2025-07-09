В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву к чертям»

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал не доверять телеканалу CNN — рупору Демократической партии, который опубликовал запись, где Дональд Трамп якобы угрожал «разбомбить Москву». Однако парламентарий также не исключил, что американский президент действительно мог бросить такие слова в рамках своей предвыборной кампании, когда популизм просто зашкаливал.

«Я сомневаюсь, что такое могло быть, потому что Трамп был гораздо мудрее, и здесь он противостоял политике демократов. Понимая, что разбомбить в пух и прах Москву — это заявление Байдена, играть и лить воду на его мельницу он бы, наверное, не стал. И наш президент не стал бы терпеть такие прямые высказывания в свой адрес. Это попытка дискредитировать Трампа в том числе», — заявил Чепа в беседе с Life.ru.