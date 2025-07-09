Кремль верит в шансы починить отношения с США даже после слива угроз Трампа «разбомбить» Москву

Россия рассчитывает продолжать диалог с США для «починки» отношений даже несмотря на воинственные заявления американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений» , — сказал представитель Кремля журналистам, комментируя слитое аудио с угрозами Трампа «разбомбить Москву и Пекин».

Как выяснили американские журналисты, в 2024 году на одном из собраний доноров по сбору средств президент США заявил, что ему приходилось угрожать российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы тот не начал боевые действия на Украине. Глава Белого дома грозился в таком случае «разбомбить Москву к чертям». Похожее сообщение от Трампа получил и председатель КНР Си Цзиньпин из-за Тайваня.