«Правило хорошего тона»: В Госдуме оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву к чертям»

Для ястребов американской политики разбрасываться угрозами в адрес РФ считается чуть ли не правилом хорошего тона, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя запись, на которой президент США Дональд Трамп якобы угрожает российскому лидеру Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям».

«В целом споры в американской политической элите идут только о методах и средствах удержания американского лидерства. Делать громкие, резкие заявления, особенно тогда, когда ты ещё не президент, а только стремишься занять этот пост, для американской политической культуры является чуть ли не правилом хорошего тона», — отметил парламентарий.