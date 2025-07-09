«Правило хорошего тона»: В Госдуме оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву к чертям»
Депутат Новиков: Угрозы в адрес России в США считаются правилом хорошего тона
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Для ястребов американской политики разбрасываться угрозами в адрес РФ считается чуть ли не правилом хорошего тона, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя запись, на которой президент США Дональд Трамп якобы угрожает российскому лидеру Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям».
«В целом споры в американской политической элите идут только о методах и средствах удержания американского лидерства. Делать громкие, резкие заявления, особенно тогда, когда ты ещё не президент, а только стремишься занять этот пост, для американской политической культуры является чуть ли не правилом хорошего тона», — отметил парламентарий.
По его словам, Трамп придерживается особого стиля в политике, который можно считать довольно хаотичным. Однако эта манера помогает лидеру республиканцев «замерять температуру политических настроений и потом принимать решения», подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись в его распоряжении заявил, что Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям», если президент России начнёт СВО на Украине. В Кремле уже прокомментировали угрозы Трампа. По словам Дмитрия Пескова, РФ рассчитывает продолжать диалог с США для «починки» отношений.