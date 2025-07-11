Трамп пообещал 14 июля сделать важное заявление по России

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе беседы с корреспондентами NBC News сообщил о планах обнародовать в понедельник, 14 июля, значимое заявление, касающееся отношений с Россией. Американский лидер допустил, что испытывает разочарование в связи с действиями российской стороны, однако воздержался от конкретизации предстоящего обращения.

Также американский президент намекал на подготовку неких ответных мер в адрес Москвы, образно описав их как «маленький сюрприз». Кроме того, республиканец подчеркнул, что окончательное решение по новым ограничительным мерам останется за ним.