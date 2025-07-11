Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 01:23

Трамп пообещал 14 июля сделать важное заявление по России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе беседы с корреспондентами NBC News сообщил о планах обнародовать в понедельник, 14 июля, значимое заявление, касающееся отношений с Россией. Американский лидер допустил, что испытывает разочарование в связи с действиями российской стороны, однако воздержался от конкретизации предстоящего обращения.

Также американский президент намекал на подготовку неких ответных мер в адрес Москвы, образно описав их как «маленький сюрприз». Кроме того, республиканец подчеркнул, что окончательное решение по новым ограничительным мерам останется за ним.

«Трудно предсказать»: Американист объяснил угрозу Трампа устроить РФ «маленький сюрприз»
«Трудно предсказать»: Американист объяснил угрозу Трампа устроить РФ «маленький сюрприз»

А ранее стало известно, что Трамп планирует использовать полномочия по отправке военной помощи Украине. Стоимость нового пакета помощи может составить около 300 миллионов долларов. В него могут войти ракеты для зенитных комплексов Patriot и ракеты средней дальности GMLRS для HIMARS, однако окончательное решение о конкретном оборудовании ещё не принято.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar