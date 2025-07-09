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9 июля, 12:00

«Трудно предсказать»: Американист объяснил угрозу Трампа устроить РФ «маленький сюрприз»

Политолог Блохин счёл переговорной тактикой угрозы Трампа в адрес России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Угроза президента США Дональда Трампа устроить России «маленький сюрприз» может подразумевать всё что угодно: санкции, иные шаги против нашей страны и союзников или просто громкие заявления, которые никогда не будут реализованы, полагает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, набор возможных инструментов у американского лидера колоссален.

«В этом весь Трамп: чем больше заявлений и непоследовательных шагов, тем труднее предсказать его поведение. Он может думать сегодня в одной манере, завтра — иначе, послезавтра — совершенно по-другому. Это тоже тактика ведения переговоров и политики», — отметил американист в интервью NEWS.ru.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о намерении устроить для России «маленький сюрприз» в ответ на действия Москвы в конфликте на Украине. Президент США, однако, не уточнил, о каких именно мерах идёт речь, отказавшись раскрывать планы Вашингтона.

Борис Эльфанд
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