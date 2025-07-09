«Трудно предсказать»: Американист объяснил угрозу Трампа устроить РФ «маленький сюрприз»

Угроза президента США Дональда Трампа устроить России «маленький сюрприз» может подразумевать всё что угодно: санкции, иные шаги против нашей страны и союзников или просто громкие заявления, которые никогда не будут реализованы, полагает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, набор возможных инструментов у американского лидера колоссален.

«В этом весь Трамп: чем больше заявлений и непоследовательных шагов, тем труднее предсказать его поведение. Он может думать сегодня в одной манере, завтра — иначе, послезавтра — совершенно по-другому. Это тоже тактика ведения переговоров и политики», — отметил американист в интервью NEWS.ru.