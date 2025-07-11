Кремль отреагировал на анонс «важного заявления» Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ждёт разъяснений от президента США Дональда Трампа по поводу «важного заявления», которое сегодня анонсировал американский лидер. Российская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией.

«Ждём самого заявления, чтобы понять, что имел в виду Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы США», — заявил Песков.