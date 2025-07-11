Названы два возможных сценария важного заявления «короля интриги» Трампа о России

Президент США Дональд Трамп анонсировал «важное заявление» о России, которое сделает в понедельник. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова изучить все детали этого выступления.

Как напоминает в своей статье на kp.ru обозреватель Евгений Умеренков, в последние дни Трамп неоднократно заявлял о разочаровании в России и недовольстве переговорами по Украине. Эксперты предполагают, что его заявление может касаться двух ключевых тем: новых санкций против Москвы и военной помощи Киеву.

По данным Reuters, США готовы выделить Украине оружие на 300 миллионов долларов, включая ракеты для ЗРК Patriot. Кроме того, Трамп заявил, что страны НАТО договорились закупать американское вооружение для передачи Украине. Однако Bloomberg отмечает, что сами США испытывают дефицит систем Patriot, и даже помощь союзников вряд ли покроет потребности Киева.

Еще один возможный сценарий – введение новых санкций. В Конгрессе обсуждается законопроект о 500% пошлинах на товары из стран, закупающих российские энергоносители. Европейские лидеры, включая канцлера Германии и президента Франции, призывают Трампа ужесточить давление на Москву. Однако эксперты сомневаются, что это изменит ход конфликта, а последствия могут ударить по мировой экономике.

При этом не исключён и дипломатический вариант. На переговорах с госсекретарём США Марко Рубио в Малайзии глава МИД России Сергей Лавров предложил новые идеи по урегулированию, детали которых пока не раскрываются. Возможно, заявление Трампа будет связано именно с этим.

Остается ждать понедельника, чтобы узнать, какой сценарий выберет американский президент.