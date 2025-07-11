Король интриги: Дональд Трамп снова напустил тумана из-за успехов России в зоне СВО
Трамп сделал ещё одно интригующее заявление на фоне ударов ВС РФ по Украине
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Дональд Трамп прокомментировал очередные удары России по территории Украины, ограничившись загадочной фразой: «Вы скоро увидите, как что-то происходит». Об этом сообщает ряд американских СМИ, ссылаясь на слова президента США, сказанные в ответ на просьбу журналистов оценить события дня.
Ранее Трамп заявил, что в понедельник, 14 июля, намерен сделать «важное заявление по России», не уточнив его содержания. На фоне эскалации конфликта и растущей критики со стороны Вашингтона, заявление может касаться как внешнеполитической повестки, так и его будущей стратегии в случае возвращения в Белый дом. Политологи отмечают, что Трамп всё чаще даёт понять: у него есть собственный план по урегулированию украинского конфликта, однако конкретику продолжает держать в секрете.