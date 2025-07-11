Новости СВО. ВС РФ продвигаются у Красноармейска, ликвидация куратора диверсий в России из СБУ, Зеленский просит встречу с Путиным, 11 июля Армия России продвигается у Северска, окружает Красноармейск и держит оборону Тёткино, в Киеве застрелили полковника СБУ, Зеленский не хочет третий раунд переговоров и просит встречу с Владимиром Путиным — дайджест Life.ru. 10 июля, 21:07 Армия России отбивает позиции ВСУ у Константиновки. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 11 июля

Российские войска продвигаются на Северском направлении. Сообщается, что в селе Серебрянка освобождено несколько домов. Южнее, вблизи Константиновки, наши войска также берут позиции противника. В Яблоновке враг был выбит со своих позиций, что позволило ВС РФ углубиться во вражеские укрепления.

Продвигаются наши войска и у Красноармейска (Покровска). Нашим бойцам удалось сломать логистику ВСУ — и теперь украинские боевики вынуждены передвигаться пешком.

— В Покровске противник постоянно меняет места дислокации в связи с быстрым выявлением и уничтожением предыдущих, постоянно прячется в объектах гражданской инфраструктуры и гражданских домах, используя мирное население как щит. Маршруты движения противника по всему фронту контролируются и перекрываются нашими расчётами FPV, — пишет канал «Архангел спецназа».

Здесь же российское командование изменило тактику. Теперь никто не штурмует город в лоб, а охватывает его.

Карта СВО на 11 июля 2025 года. Константиновское направление. Российские войска продолжают продвижение в Яблоновке и севернее неё. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 11 июля

В Курской области Армия России выбила подразделения ВСУ с занимаемых позиций у Рыжевки. Но ВСУ продолжают оттуда атаковать. За прошедшие сутки противник потерял больше 110 человек, а также бронированную машину «Казак» и американскую гаубицу М-777.

Расчёты «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, а экипаж танка Т-80БВМ поразил расчёт беспилотной авиации противника. Видео © Telegram / mod_russia

Ликвидация в Киеве организатора терактов в России

В Киеве застрелен высокопоставленный офицер СБУ. Полковник Иван Воронич переходил улицу возле дома в Голосеевском районе, но встретился со своим убийцей.

— Пять выстрелов в упор, когда он выходил из квартиры сегодня в 8 утра — вражеский киллер сделал своё грязное дело, — рассказал обстоятельства случившегося бывший сотрудник украинской разведки Роман Червинский.

Известно, что Воронич руководил 1-м отделом 16-го управления Службы безопасности Украины. Известно, что он занимался борьбой с терроризмом и проведением диверсий в России.

Российские новинки в зоне СВО

Польское издание Komputer Świat обратило внимание на новые российские БПЛА. Поляки жалуются, что они начали напоминать птиц.

— Такой визуальный камуфляж может стать серьёзной проблемой для Киева, поскольку это может значительно затруднить обнаружение и идентификацию дрона. Украинские специалисты указывают на то, что наши украинские соседи, похоже, не готовы противостоять таким «птичкам», — говорится в статье.

Сообщается, что они напоминают ворон. Противник не исключает, что российские инженеры использовали перья настоящих птиц для маскировки БПЛА. Авторы материала отмечают, что появление таких беспилотников ожидалось. Ещё в 2018 году Россия представила прототипы в форме сов и соколов.

Зеленский вышел из переговоров

Три системы ПВО Patriot получит Украина от западных спонсоров. Известно, что одну закупит Норвегия, а ещё две — Германия. Важно, что киевский режим собирается уточнить у американских производителей, когда эти ЗРК будут готовы. К тому же Зеленский отказался от очередных переговоров с Россией.

— Мы должны завершить результат, о котором договорились на второй встрече, а именно — завершить обмены, которые были согласованы на второй встрече в Стамбуле. Только после этого команды смогут снова обсуждать рабочие варианты, которые могут привести к встрече на уровне лидеров, — заявил бывший комик, забыв, что встреча с ним и Владимиром Путиным пока не планируется.

Ко всему прочему Зеленский анонсировал перестановки в правительстве.

Авторы Даниил Черных