Сводка СВО за 10 июля: Освобождение Толстого, прорыв ВС РФ к Днепропетровской области, крах мобилизации в ВСУ Армия России освобождает село Толстой, продвигается к Днепропетровской области. ВСУ теряют 120 бойцов в атаках на Курск, дезертирство достигло 107 тыс. случаев. Глава МИД Украины Сибига заявил, что страна стала полигоном для Запада — дайджест событий 10 июля в Life.ru. 9 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ у границы с Днепропетровской областью. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 10 июля

В Донецкой Народной Республике Российские войска освободили село Толстой. Постепенно ВС РФ приближаются к Днепропетровской области, где уже идут бои.

— Группировке «Восток» осталось взять село Андреевка-Клевцово. Ближайшие украинские населённики на этом участке по ту сторону границы — крупные сёла Гавриловка и Подгавриловка. Они играют роль перевалочного пункта для группировки ВСУ, действующей на Южно-Донецком направлении, — рассказал о продвижении к соседнему региону военный корреспондент Александр Коц.

По предварительной информации, флаг России поднят и над Зелёной Долиной. Отсюда у войск есть дорога на Святогорск и Красный Лиман. Бои продолжаются и у Константиновки.

— На Торецком участке российские штурмовые группы сконцентрировали основные усилия на Щербиновке, которую штурмуют со стороны Леонидовки. Плацдарм ВСУ в этом селе осложняет полное освобождение Торецка, — сообщает канал «Архангел спецназа».

Карта СВО на 10 июля 2025 года. Расширена зона контроля в районе н.п. Толстой и Мирное. Фото © Telegram / divgen

Атаки ВСУ на Курскую область и буферная зона, 10 июля

Атаки на Курскую область продолжаются. После освобождения Бессаловки ВСУ наступают от Рыжевки в сторону Тёткина и Павловки на Новый Путь. Попытки войти на территорию России успешно отбиваются. Цена таких атак — ещё 120 ликвидированных вэсэушников. Работа по созданию буферной зоны идёт дальше, что подтвердили в Кремле.

— Наши военные продвигаются вперёд, создавая буферные зоны, которые необходимы для обеспечения безопасности российских регионов. Эта работа продолжается, — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Карта СВО на 10 июля 2025 года. Российская армия освободила Зелёную Долину на Краснолиманском направлении. Фото © Telegram / divgen

Заявление Сибиги: Украина как полигон Запада

Тысячи погибших, но это не повод для расстройства, считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Он утверждает, что для западных стран его государство важно.

— Война для нас даёт большие преимущества с точки зрения нашего приобретённого опыта. Если брать оборонную сферу или оборонную промышленность, мы — та страна, которая может тестировать произведённые продукты на поле боя, — заявил Сибига.

Получается, что украинцам необходимо радоваться, что их страна превратилась в испытательный полигон для Запада. Сибига отметил, что Украина вносит вклад в европейскую безопасность. Но только он не объяснил, почему спокойствие других должно быть оплачено их жизнями.

Военные инженеры группировки войск «Север» продолжают разминирование населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

107 тысяч дезертиров за полгода: ВСУ разваливается на глазах

Те, кто уже понял, что Запад их использует, бегут из ВСУ. За первые шесть месяцев 2025 года на Украине зарегистрировано 107 672 новых уголовных производств по статьям за дезертирство и самовольное оставление части. Всего же с начала СВО отрыто 230 804 производства по аналогичным основаниям.

— Реальная картина значительно хуже, поскольку до октября 2024 года ГБР систематически отказывалось вносить в ЕРДР сведения о фактах самовольного оставления части или места службы, и командирам воинских частей даже приходилось обжаловать бездействие следователей в суде, — пишет украинский журналист Владимир Бойко.

Дошло до того, что дезертиров не исключают из списков личного состава, поэтому на бумаге подразделения укомплектованы.

— Реально на линии боевого соприкосновения с украинской стороны находятся от 30 до 50 тысяч военнослужащих, в основном — операторы БПЛА. Последствия этого легко предсказуемы, — продолжает Бойко.

Среди причин покинуть расположение подразделения он выделяет и отсутствие мобилизованных среди так называемой элиты. Он напоминает, что артисты, якобы поступившие на службу в ВСУ, продолжают давать концерты, а активисты скупают недвижимость.

Авторы Даниил Черных