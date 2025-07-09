Новости СВО. Армия России наступает в Запорожье, ВСУ теряют Красноармейск, Киев разваливается изнутри, 9 июля Российские войска в 25 км от Запорожья, ВСУ в котле под Красноармейском, Польша бьёт тревогу. Раскол в команде Зеленского грозит крахом режима. Главное за 9 июля — в дайджесте Life.ru. 8 июля, 21:07 Армия России близка к окружению ВСУ в Красноармейске. Обложка © ТАСС / Александр Река

Запорожье под ударом, 9 июля

По предварительной информации, российские войска полностью заняли село Каменское. Кроме того, наши штурмовики подошли к Плавням. Отсюда до Запорожья остаётся менее 25 километров.

Бои в Курской области, 9 июля

Бои в курском приграничье. Ранее нашим войскам удалось освободить Бессаловку, что несколько отодвинуло ВСУ от Тёткина, однако атаки на российскую территорию продолжаются. Противник выдвигается из Рыжевки, но получает отпор, не дойдя до границы. Такие атаки дорого стоят ВСУ. Только за одни сутки они потеряли 120 человек, а также несколько единиц техники и гаубицу.

Карта СВО на 9 июля 2025 года. Запорожское направление. Бойцы 247-го полка завершили освобождение большого села Каменское на пути к Запорожью. Фото © Telegram / divgen

Разгром ВСУ в Донецкой Народной Республике, 9 июля

Myśl Polska сообщает, что ВС РФ ведут наступление на Донбассе. Особо поляков беспокоит Красноармейск (Покровск). Город близок к окружению.

— В условиях численного превосходства российских войск украинские части медленно, но неуклонно отступают на запад, где (что политически важно) уже начинается Днепропетровская область, — отмечают журналисты.

Схожее мнение и в России. «Военная хроника» обращает внимание на ситуацию на этом участке и у Константиновки, которая, по их мнению, уже находится в полукольце.

— Пока всё для ВСУ складывается как перед потерей в Авдеевке. Если линии снабжения не будут восстановлены и резервы не переброшены из глубины обороны или с других участков, то обе группировки ВСУ Сырскому придётся либо срочно вытаскивать, либо хоронить, — приходят к выводу авторы канала.

Подразделения ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили дроны ВСУ в районе населённого пункта Карл Маркс в ДНР. Видео © Telegram / mod_russia

Тайные войны в Киеве, коррупционные скандалы и угроза развала Украины изнутри

Издание Berliner Zeitung рассказало о борьбе внутри режима Зеленского. Страну раздирают коррупционные скандалы, а также подковёрные игры. На должности премьер-министра видят нынешнего министра торговли и сельского хозяйства Юлию Свириденко. Она считается приближённой к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. А вот потерять насиженное место может глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*.

— Его сторонники восхваляют украинского генерала как «гениального патриота», союзники Ермака видят в нём непредсказуемого бойца-одиночку, «неуправляемого революционера», — говорится в публикации.

Возможно, что за главным разведчиком Украины стоят люди из США и именно они дают понять киевским функционерам, что трогать его не надо. Но и Ермак крепко держится на своём месте. По слухам, он контролирует до 85% информации, которая поступает к Зеленскому.

— Сочетание фатальной ситуации на фронте и сложной обстановки в стране приводит к тому, что и без того частично нефункциональные структуры власти становятся совершенно неэффективными. В результате появляется социально-политический климат, благоприятствующий заговорам, — пишут немецкие журналисты, добавляя, что развал Украины может произойти не из-за действий России, а из-за поведения чиновников в Киеве.

* Внесён в России в список террористов и экстремистов

Авторы Даниил Черных