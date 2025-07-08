На пути к Запорожью: Армия России начала бои с ВСУ за стратегически важное село
Рогов: ВС РФ начали бои с ВСУ на окраине села Плавни в Запорожской области
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Российские вооруженные силы ведут бои на подступах к селу Плавни в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Находящееся на левом берегу Днепра село Плавни расположено между населёнными пунктами Каменское, где продолжаются боевые действия с оттеснением украинских подразделений к северной окраине, и Степногорск, который остаётся под контролем ВСУ.
В беседе с РИА «Новости» отметил, что российские войска продвинулись в северном направлении вдоль днепровского побережья и вступили в бой на окраинах Плавней, расположенных севернее Каменского. Кроме того, по его словам, активные боевые действия ведутся восточнее Каменского.
Также представитель ОП РФ сообщил, что российские военные освободили значительную территорию и продвинулись в западном и северо-западном направлении от сел Лобковое и Степовое.
Каменское и Степногорск, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища вдоль трассы Москва–Симферополь, имеют стратегическое значение, так как контроль над ними открывает путь к Запорожью.
Ранее сообщалось, что потери ВСУ в первой половине 2025 года превысили 265 тыс. военнослужащих. Кроме того, украинская армия потеряла около четырёх тысяч единиц бронетехники. В частности, среди потерь: 13 самолётов, 22 зенитных ракетных комплекса и 69 боевых машин реактивных систем залпового огня.