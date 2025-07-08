Российские вооруженные силы ведут бои на подступах к селу Плавни в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Находящееся на левом берегу Днепра село Плавни расположено между населёнными пунктами Каменское, где продолжаются боевые действия с оттеснением украинских подразделений к северной окраине, и Степногорск, который остаётся под контролем ВСУ.

В беседе с РИА «Новости» отметил, что российские войска продвинулись в северном направлении вдоль днепровского побережья и вступили в бой на окраинах Плавней, расположенных севернее Каменского. Кроме того, по его словам, активные боевые действия ведутся восточнее Каменского.

Также представитель ОП РФ сообщил, что российские военные освободили значительную территорию и продвинулись в западном и северо-западном направлении от сел Лобковое и Степовое.

Каменское и Степногорск, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища вдоль трассы Москва–Симферополь, имеют стратегическое значение, так как контроль над ними открывает путь к Запорожью.