На Западе заявили, что Армия России находится в шаге от взятия Сум

Западное издание The Economist сообщает, что российские войска близки к установлению контроля над городом Сумы. По оценкам журналистов, ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, и вхождение российских сил в город может произойти в ближайшее время.

«Россия продолжает наступление. Сводки с линии фронта вызывают тревогу у украинской стороны. Войска РФ находятся в шаге от взятия Сум», — говорится в материале.