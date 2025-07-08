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Регион
8 июля, 09:23

На Западе заявили, что Армия России находится в шаге от взятия Сум

The Economist допустил переход Сум под контроль ВС РФ

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Западное издание The Economist сообщает, что российские войска близки к установлению контроля над городом Сумы. По оценкам журналистов, ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, и вхождение российских сил в город может произойти в ближайшее время.

«Россия продолжает наступление. Сводки с линии фронта вызывают тревогу у украинской стороны. Войска РФ находятся в шаге от взятия Сум», — говорится в материале.

В публикации также обращается внимание на угрозу углубления политического кризиса на Украине. Авторы считают, что внутренние разногласия и борьба за власть могут нанести стране более серьёзный урон, чем продвижение российских войск.

Раскрыто число пропавших под Сумами бойцов ВСУ из 158-й бригады
Раскрыто число пропавших под Сумами бойцов ВСУ из 158-й бригады

Напомним, 2 июля российские военные выбили ВСУ из Юнаковки после 38 дней штурма и вышли на прямую дорогу к Сумам. Следующий населённый пункт на пути российских десантников — Кияница. Жители Сум массово уезжают из города, распродавая жильё и бизнес.

Никита Никонов
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