На Западе заявили, что Армия России находится в шаге от взятия Сум
The Economist допустил переход Сум под контроль ВС РФ
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Западное издание The Economist сообщает, что российские войска близки к установлению контроля над городом Сумы. По оценкам журналистов, ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, и вхождение российских сил в город может произойти в ближайшее время.
«Россия продолжает наступление. Сводки с линии фронта вызывают тревогу у украинской стороны. Войска РФ находятся в шаге от взятия Сум», — говорится в материале.
В публикации также обращается внимание на угрозу углубления политического кризиса на Украине. Авторы считают, что внутренние разногласия и борьба за власть могут нанести стране более серьёзный урон, чем продвижение российских войск.
Напомним, 2 июля российские военные выбили ВСУ из Юнаковки после 38 дней штурма и вышли на прямую дорогу к Сумам. Следующий населённый пункт на пути российских десантников — Кияница. Жители Сум массово уезжают из города, распродавая жильё и бизнес.