В украинском городе Сумы, расположенном в приграничном регионе, наблюдают отток населения. Люди продают жильё и переезжают в другие регионы. Эти данные поступили от силовых структур РФ.

Жители стремятся покинуть город, используя преимущественно собственные силы. По информации источников, уезжающие не соглашаются сдавать своё жильё украинским военнослужащим.

«В Сумах люди активно продают жильё, при этом сдавать его украинским военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях», — приводит комментарий собеседника ТАСС.

В силовых структурах отметили, что отток населения из областного центра проходит постепенно. Принудительная эвакуация в приграничных сёлах Сумской области состоялась ещё во время вторжения украинских военных в Курскую область.