Новости СВО. Освобождены Дачное и Бессаловка, позиции ВСУ разбили в Чугуеве, условия завершения спецоперации на Украине, 8 июля Армия России освобождает сёла в Днепропетровской области, ТЦК Украины теряют пункты для мобилизации под ударами ВС РФ, Лавров объяснил, что нужно Москве по итогам СВО — дайджест Life.ru 7 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Днепропетровской области. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Днепропетровская область, 8 июля

Министерство обороны подтвердило освобождение Дачного. Это первый населённый пункт Днепропетровской области, занятый российскими войсками в ходе СВО.

— Что касается российского продвижения, то начало положено — новая область открывает новые возможности. Следующая цель — Новопавловка, через которую проходит трасса Т0428 до Межевой и Славянки. Эти пункты снабжают ВСУ в Покровске, — считает журналист Анатолий Кузичев.

Карта СВО на 8 июля 2025 года. Подразделения ВДВ группировки войск «Север» освободили село Бессаловка Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сумская область, 8 июля

В Сумской области российские войска освободили Бессаловку. Из этого населённого пункта ВСУ атаковали Тёткино. Таким образом, буферная зона начала создаваться и здесь.

— Освобождение Бессаловки позволяет группировке «Север» расширить буферную зону на запад, чтобы отодвинуть противника от многострадального Тёткина. Также отсюда можно наступать на юг в сторону райцентра — шеститысячного города Белополье, расположенного на трассе Р44, проходящей вдоль границы с Россией, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Донецкая Народная Республика, 8 июля

На Покровском направлении ВС РФ вошли в Новоэкономическую и Николаевку. Также продолжают поступать сообщения о взятии села Толстой. Вместе с этим Армия России подошла к Мирному. Бои здесь позволяют выйти к Днепропетровской области.

Карта СВО на 8 июля 2025 года. Мирноградское направление. ВС РФ вошли в Новоэкономическое и Николаевку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Удары по ТЦК, 8 июля

Уже становятся регулярными удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) Украины. Это военкоматы. БПЛА «Герань» ударили по ТЦК в Харькове. Сообщается, что 35 тэцэкашников было уничтожено. В Запорожье произошло аналогичное, но ликвидировано всего 10 слуг киевского режима.

— Редко какая тема сейчас вызывает такое единение населения Украины и России. И российские удары по ТЦК как раз такая, — отметил военный блогер Юрий Подоляка, добавив, что теперь людоловы вынуждены переезжать из нагретых мест.

Читатели крупнейших украинских каналов массово восторгаются начавшейся кампанией по поражению военкоматов/ТЦК.

Артиллеристы группировки «Центр» при помощи реактивных снарядов залистовали позиции ВСУ агитационными материалами о добровольной сдаче в плен. Видео © Telegram / Минобороны России

Когда Россия остановит боевые действия на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал требования России для остановки боевых действий на Украине.

— На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение её активов, незаконно арестованных на Западе, — заявил Лавров.

Всё это должно быть отражено на бумаге. Кроме того, Киев должен признать территориальные уступки. Американское издание Responsible Statecraft считает, что США уже мало могут чем помочь Украине. Виной всему удары по Израилю, из-за которых теперь непонятно, кому больше нужны посредники.

— Учитывая, насколько Россия разделяет цель США гарантировать, что Иран не обзаведётся ядерным оружием, и даже может этому поспособствовать, администрации следует рассмотреть предложение Путина выступить посредником, — пишут американские журналисты.

Всё же идёт к тому, что США оставляют Украину. Об этом говорят и шаги Дональда Трампа, и остановка накачивания ВСУ оружием.

Авторы Даниил Черных