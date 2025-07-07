Лавров раскрыл, что пропишут в будущем соглашении по Украине

Для достижения мира требуется зафиксировать в соглашении положения о демилитаризации и денацификации Украины, прекращении судебных исков против России, снятии санкций и возврате активов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет».

«На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение её активов, незаконно арестованных на Западе», — отметил министр.