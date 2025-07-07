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7 июля, 09:54

Лавров раскрыл, что пропишут в будущем соглашении по Украине

Лавров: Мирный договор должен включать демилитаризацию и денацификацию Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для достижения мира требуется зафиксировать в соглашении положения о демилитаризации и денацификации Украины, прекращении судебных исков против России, снятии санкций и возврате активов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет».

«На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение её активов, незаконно арестованных на Западе», — отметил министр.

Лавров подчеркнул необходимость закрепления всех этих положений в мирном соглашении, которое будет иметь юридическую силу.

Американский офицер разнёс Зеленского за отсутствие мирных инициатив
Американский офицер разнёс Зеленского за отсутствие мирных инициатив

Ранее, 3 июля, президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин уже обсуждали по телефону вопросы безопасности и ситуацию в Украине. Владимир Зеленский, в свою очередь, оценил и свой недавний разговор с американским лидером как «лучший из всех», отметив, что в ходе беседы поднималась тема систем ПВО.

Мария Любицкая
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