От продавца в бутике до теневого президента Украины: Невероятный путь Андрея Ермака Руки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по локоть в российской крови. Его можно назвать главным русофобом в мире. И именно этого человека пророчат в преемники Зеленского. Кто он такой, как живёт и какими делами знаменит — в материале Life.ru. 4 июня, 21:15 Почему США могут сделать ставку на Андрея Ермака вместо Владимира Зеленского. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / ЕРА / IDA MARIE ODGAARD, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Кто такой Андрей Ермак

53-летний Андрей Ермак родом из Киева. Он украинец лишь наполовину: его мать — русская из Ленинграда. Их семью можно назвать номенклатурной. Отец возглавлял отдел кадров торгового представительства СССР в Афганистане.

Будущий глава Офиса президента Украины получил престижное по меркам Незалежной образование: у него дипломы бакалавра и магистра Института международных отношений Киевского университета имени Шевченко. Отучившись в вузе, Ермак стал продавцом в киевском бутике, а потом переквалифицировался в адвоката. Поначалу его карьера развивалась ни шатко ни валко. Счастливый билет он вытащил в 2011-м, когда стал сотрудничать с компанией «Студия «Квартал-95» в качестве продюсера. В 2018 году, когда актёр и комик Владимир Зеленский заявил о президентских амбициях, Ермак стал членом избирательного штаба и его правой рукой.

Как Андрей Ермак хочет подсидеть Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сейчас в США. В среду он заявил, что встретился с госсекретарём США Марко Рубио, обсудили вопросы усиления ПВО и ситуацию на фронте. Причины визита правой руки Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон официально не раскрываются. Сам он обмолвился, что поехал решать вопросы мирного урегулирования, настаивать на новых санкциях против России, обсуждать судьбу УПЦ и, конечно, просить о дополнительной поддержке для ВСУ. Но многие политологи уверены: прежде всего Ермак мог отправиться в США презентовать себя на пост президента Украины — взамен опостылевшего всем Зеленского. Той же версии придерживается оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий.

— Американцы увидели более адекватного в их глазах возможного президента, чем Зеленский. На месте Зеленского я бы очень сильно волновался. Когда говорят, что Ермак никто без Зеленского, — лгут, потому что это Зеленский никто без Ермака. Ермак умнее и давно стал руководителем механизма, — уверен Шарий.

Американская пресса двояко относится к Андрею Ермаку, что неудивительно, учитывая, насколько непримиримы сейчас между собой демократы и республиканцы. Грубо высказалось на днях про Ермака американское издание Politico.

— Руководитель Офиса президента Украины озабочен лишь собственным признанием и будет продвигать во время поездки в США свои интересы, — заявило издание, сославшись на анонимного экс-министра Украины.

Андрей Ермак — палач Украины и главный враг России. Фото © ТАСС / Marin Ludovic / Pool / ABACA

Год назад авторитетный журнал The Time, наоборот, рассыпался в комплиментах Андрею Ермаку и включил его в список ста самых влиятельных людей мира. Однако эту ситуацию раздули и перевернули, как могли, британские разведчики из Bellingcat*. Сначала они пустили слух, что де Ермак купил такое упоминание за 27 млн долларов, а потом сами же этот слух опровергли.

— Публикацию в Time следует рассматривать исключительно как начало прямой конфронтации Ермака с Зеленским. Это первый серьёзный шаг Ермака на повышение авторитета. Такое невозможно без поддержки со стороны США. Это ещё одно подтверждение достоверной информации о том, что вскоре Зеленский не сможет исполнять свои обязанности, в том числе и по состоянию здоровья, — явно на что-то намекал глава Bellingcat* Элиот Хиггинс. Можно даже подумать, что он пророчил убийство Зеленского американскими спецслужбами.

На Украине считают, что такие демонизирующие Ермака статьи заказывает непосредственно Зеленский. Впрочем, Ермак, кажется, тоже подстраховался. Недавно на американском новостном сайте Semafor вышла статья о том, что европейские чиновники предлагают Зеленскому сделать из своего помощника козла отпущения.

Любопытно, что изначально Андрей Ермак считался протеже Великобритании, а США ставили на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Они часто ссорились, публично оскорбляли друг друга, по слухам, Ермак пытался организовать арест Залужного. Однако сейчас, такое ощущение, ситуация развернулась на 180 градусов. Нет, украинские чиновники не стали друзьями. Просто экс-главком теперь посол в Лондоне, а глава офиса пытается понравиться Вашингтону. Явно речь о каких-то внутренних англосаксонских разногласиях.

Сам Ермак отрицает, что ведёт политическую игру, и божится, что уйдёт из политики вместе со своим начальником.

Какие скандалы тянутся за Андреем Ермаком

Вся карьера Андрея Ермака построена на скандалах, его неоднократно ловили на торговле госдолжностями. Именно так якобы получил пост главы СНБО Украины Алексей Данилов, который в 90-е был членом крупной луганской ОПГ.

У западных союзников Украины другие вопросы к Ермаку. Так, поначалу американская пресса предъявила ему хищение на военных поставках. По данным американцев, схема была такая: Украина закупает у Запада оружие по завышенным ценам (например, у Румынии снаряды для РСЗО «Град» по €3240 за единицу, хотя их стоимость не превышает €2500), а разницу президентский офис кладёт себе в карман. Также проходила информация, что Ермак в связке с криминальным авторитетом Александром Нариком Петровским был причастен к хищению гуманитарной помощи в Запорожье.

Ранее американцы давили на Ермака через подведомственное Госдепу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Но буквально на днях глава офиса предложил расформировать НАБУ. Есть ощущение, что США могут пойти на это, но не просто так. Возможно, Андрей Ермак уже сделал, о чём его просил Вашингтон. Так, именно он настоял на быстром подписании пресловутой сделки по минеральным ресурсам Незалежной.





Андрей Ермак может быть связан с недавним убийством в Мадриде украинского оппозиционера Андрея Портнова. По некоторой информации, накануне своего убийства Портнов слетал в Офис президента на Банковой и заручился там гарантиями безопасности взамен на лояльность. Однако его обманули. На следующий день он был убит киллерами. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь. Ещё Ермака подозревали в отравлении супруги главы ГУР Кирилла Буданова** с целью запугивания последнего.

Андрея Ермака можно назвать едва ли не главным русофобом Украины. В этом он даже обогнал Зеленского.

— Наша задача — сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но и их дети и внуки, Россия заплатит за всё, — на следующий день после этого признания Андрея Ермака бандеровские террористы взорвали машину Дарьи Дугиной.

Также известно, что Андрей Ермак курирует ввоз на территорию Украины радиохимических отходов, из которых планируется создать «грязную бомбу» против России.

А недавно Андрей Ермак опубликовал картинку с горящим Кремлём.

Андрей Ермак мечтает сжечь Россию. Фото © Telegram / Андрей Ермак

Кабинетная жена Андрея Ермака

У Андрея Ермака нет ни официальной жены, ни детей. Но, по слухам, есть любовница — Дарья Заривная. Даже говорят, что она крутит им так же, как он Зеленским. Заривная — видная украинская пропагандистка и общественница. Глава офиса повсюду таскает её с собой. Она является членом международных групп по российским санкциям, по гарантиям безопасности, по экологическим преступлениям, якобы совершённым Россией против Украины, и по защите прав украинских детей, якобы похищенных нашей страной.

Андрей Ермак с Дарьей Заривной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashazarivnaya

Ещё у Ермака есть брат Денис, который в 2014-м участвовал в карательной операции в Донбассе в составе нацистского батальона «Айдар»*** и был демобилизован с контузией и травмой глаз.

Формально глава президентского офиса живёт скромно: по последней декларации, Ермак получает зарплату в эквиваленте 300 тысяч рублей. У него есть квартира площадью 108 квадратов и седан Тoyota Camry. Задекларированное жильё стоит около 300 тысяч долларов и находится на Шелковичной улице, д. 32/34, — это сталинка. Также он пользовался незадекларированным, аналогичным по метражу жильём в другой сталинке по адресу: улица Олеся Гончара, 14.





* — признано в России иноагентом. ** — внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. *** — организация признана террористической и запрещена в России.

Авторы Пётр Егоров