Возвышение Ермака и низложение Зеленского: Политологи увидели знак в поездке главы ОПУ в США

Причины визита правой руки Владимира Зеленского Андрея Ермака в США официально не раскрываются, но политолог Дмитрий Еловский считает, что киевский чиновник прибыл в Вашингтон ради «объяснительной с элементами мольбы».

«Ермак пытается затянуть тайминг, чтобы согласовать позиции с ЕС и не брать лишних обязательств перед Владимиром Путиным. Как бы не увиливали в Незалежной, садиться за стол переговоров им придётся. Естественно, на условиях России. Все сходятся в одном: что-то меняется», — сказал Еловский.

По словам эксперта, также есть мнение, что Ермак летит в Америку лоббировать свои интересы и, как говорят, свою новую должность. Он уже не скрывает, что с радостью сел бы на место начальника, отметив Еловский.

Политолог Илья Гамбашидзе в свою очередь высказал мнение, что одна из главных проблем, с которыми сталкиваются США, точнее администрация президента Трампа, когда имеют дело с Украиной, — явная нелегитимность и низкая договороспособность Зеленского.

«Кто знает, как относился бы Трамп к Зеленскому, если бы тот был послушной марионеткой, которая выполняет любые распоряжения Вашингтона. Но на практике Зеленский — марионетка с гонором, которая норовит дёргаться в собственных интересах и которая считает, что европейские кукловоды для неё лучше американских. И при этом очевидно, что Зеленский не способен сделать главное, что должен сделать украинский лидер с точки зрения администрации президента США, — прийти к мирному соглашению с Россией. Потому что России нужны гарантии, а подпись незаконного главы государства гарантией быть не может», — сказал эксперт.