Возвышение Ермака и низложение Зеленского: Политологи увидели знак в поездке главы ОПУ в США
Политолог Еловский: Ермак может лоббировать свои интересы и новый пост в США
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ZUMA
Причины визита правой руки Владимира Зеленского Андрея Ермака в США официально не раскрываются, но политолог Дмитрий Еловский считает, что киевский чиновник прибыл в Вашингтон ради «объяснительной с элементами мольбы».
«Ермак пытается затянуть тайминг, чтобы согласовать позиции с ЕС и не брать лишних обязательств перед Владимиром Путиным. Как бы не увиливали в Незалежной, садиться за стол переговоров им придётся. Естественно, на условиях России. Все сходятся в одном: что-то меняется», — сказал Еловский.
По словам эксперта, также есть мнение, что Ермак летит в Америку лоббировать свои интересы и, как говорят, свою новую должность. Он уже не скрывает, что с радостью сел бы на место начальника, отметив Еловский.
Политолог Илья Гамбашидзе в свою очередь высказал мнение, что одна из главных проблем, с которыми сталкиваются США, точнее администрация президента Трампа, когда имеют дело с Украиной, — явная нелегитимность и низкая договороспособность Зеленского.
«Кто знает, как относился бы Трамп к Зеленскому, если бы тот был послушной марионеткой, которая выполняет любые распоряжения Вашингтона. Но на практике Зеленский — марионетка с гонором, которая норовит дёргаться в собственных интересах и которая считает, что европейские кукловоды для неё лучше американских. И при этом очевидно, что Зеленский не способен сделать главное, что должен сделать украинский лидер с точки зрения администрации президента США, — прийти к мирному соглашению с Россией. Потому что России нужны гарантии, а подпись незаконного главы государства гарантией быть не может», — сказал эксперт.
Гамбашидзе добавил, что на этом фоне то и дело возникают слухи, что глава США собирается заменить Зеленского. Однако Гамбашидзе выразил мнение, что вряд ли разумно рассматривать на место главаря киевского режима человека из его же ближайшего окружения, слишком запачканного в коррупции и слишком склонного к «патриотической» риторике. Политолог считает, что американский лидер может выбрать менее примелькавшуюся фигуру.
Напомним, сегодня, 3 июня, Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, срочно отправился в США. По его словам, основная цель поездки заключается в продвижении вопросов мирного урегулирования, которые важны для Киева. Кроме того, Ермак намерен обратиться с просьбой о дополнительной поддержке для Вооружённых сил Украины.