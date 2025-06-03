США рассматривают главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в качестве потенциального следующего президента Украины вместо Владимира Зеленского. Этими выводами поделился украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя срочный вылет политика в США.

Недавние материалы в СМИ, по мнению Шария, призваны представить Ермака как более адекватного и приемлемого кандидата на роль президента Украины, чем Зеленский. Блогер указывает, что политик, являясь, фактически, простым клерком, уже давно перестал быть «гайкой» в государственном механизме, теперь он — кукловод.

«Ермак не такой тупой, как Зеленский. Все мысли Зеленского — это мысли Ермака. Когда говорят, что Ермак никто без Зеленского — лгут, потому что это Зеленский никто без Ермака», — подчеркнул журналист.