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3 июня, 09:08

Серый кардинал вышел из тени: Шарий увидел угрозу для Зеленского в отлёте Ермака в США

Блогер Шарий: США рассматривают вылетевшего в Штаты Ермака как замену Зеленскому

Обложка © ТАСС / IDA MARIE ODGAARD, Zuma

Обложка © ТАСС / IDA MARIE ODGAARD, Zuma

США рассматривают главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в качестве потенциального следующего президента Украины вместо Владимира Зеленского. Этими выводами поделился украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя срочный вылет политика в США.

Недавние материалы в СМИ, по мнению Шария, призваны представить Ермака как более адекватного и приемлемого кандидата на роль президента Украины, чем Зеленский. Блогер указывает, что политик, являясь, фактически, простым клерком, уже давно перестал быть «гайкой» в государственном механизме, теперь он — кукловод.

«Ермак не такой тупой, как Зеленский. Все мысли Зеленского — это мысли Ермака. Когда говорят, что Ермак никто без Зеленского — лгут, потому что это Зеленский никто без Ермака», — подчеркнул журналист.

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак оперативно вылетел в США. Сам он говорит, что цель его визита заключена лишь в продвижении вопросов мирного урегулирования, интересующих Киев. Также он планирует просить предоставить ещё больше помощи ВСУ.

Владимир Озеров
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