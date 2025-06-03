Серый кардинал вышел из тени: Шарий увидел угрозу для Зеленского в отлёте Ермака в США
Блогер Шарий: США рассматривают вылетевшего в Штаты Ермака как замену Зеленскому
Обложка © ТАСС / IDA MARIE ODGAARD, Zuma
США рассматривают главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в качестве потенциального следующего президента Украины вместо Владимира Зеленского. Этими выводами поделился украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя срочный вылет политика в США.
Недавние материалы в СМИ, по мнению Шария, призваны представить Ермака как более адекватного и приемлемого кандидата на роль президента Украины, чем Зеленский. Блогер указывает, что политик, являясь, фактически, простым клерком, уже давно перестал быть «гайкой» в государственном механизме, теперь он — кукловод.
«Ермак не такой тупой, как Зеленский. Все мысли Зеленского — это мысли Ермака. Когда говорят, что Ермак никто без Зеленского — лгут, потому что это Зеленский никто без Ермака», — подчеркнул журналист.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак оперативно вылетел в США. Сам он говорит, что цель его визита заключена лишь в продвижении вопросов мирного урегулирования, интересующих Киев. Также он планирует просить предоставить ещё больше помощи ВСУ.