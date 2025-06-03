«На распутье»: Политолог объяснил, зачем Зеленский срочно отправил своего приспешника в США

Владимир Зеленский срочно отправил главу своего офиса Андрея Ермака в США, так как Киев сейчас находится на распутье. Такое мнение выразил независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич.

«После очередного дипломатического матча Киев оказался на некотором распутье: или продолжать упорствовать в ультимативной позиции, или всё-таки отступать до какого-то согласованного предела. За ответом на этот вопрос и отправляется Ермак», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Станкевич объяснил, что Киев хочет продолжать упорствовать и продвигать свои условия. Однако Украина сможет это сделать, если получит снабжение. Критически важной для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является именно поддержка США, отметил специалист. Однако Киев, по его словам, начинает понимать, что получит отказ. Политолог предположил, что в США Ермак узнает, до какого рубежа украинской стороне следует отступить.

«Это поездка с желанием продавить свой вариант, но и с готовностью всё-таки принять неизбежное», — указал эксперт.