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4 марта, 10:02

В ЕС предложили Зеленскому сделать козла отпущения из ближайшего соратника

Semafor: Европа предложила Зеленскому сделать Ермака козлом отпущения

Европейские чиновники предлагают главарю киевского режима Владимиру Зеленскому найти «козла отпущения» и переложить всю вину за испорченные отношения с Вашингтоном на кого-то из соратников — например, на главу офиса Андрея Ермака. Об этом пишет Semafor.

Это поможет Зеленскому сделать первый шаг для восстановления отношений с Дональдом Трампом, но, по информации издания, европейцы не уверены, что Белому дому действительно нужно восстановление контактов с Киевом.

«Другой европейский чиновник предположил, что Зеленскому нужно пойти на некую уступку или путём публичного принесения извинений, или принесения в жертву козла отпущения, например, <…> Андрея Ермака, который вызвал недовольство у команды Трампа», — говорится в публикации.

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Напомним, 28 февраля между американским президентом и экс-комиком разыгрался конфликт. Президент США раскритиковал главаря киевского режима, так как тот не был достаточно благодарным за предоставленную помощь. Также Зеленский утверждал, что Украине не нужно прекращение конфликта. В результате словесной ссоры гостя с Украины выгнали из Белого дома, подписание соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

Обложка ©

ТАСС / АР, Zuma

Ольга Сливченко
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