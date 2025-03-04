В ЕС предложили Зеленскому сделать козла отпущения из ближайшего соратника
Semafor: Европа предложила Зеленскому сделать Ермака козлом отпущения
Европейские чиновники предлагают главарю киевского режима Владимиру Зеленскому найти «козла отпущения» и переложить всю вину за испорченные отношения с Вашингтоном на кого-то из соратников — например, на главу офиса Андрея Ермака. Об этом пишет Semafor.
Это поможет Зеленскому сделать первый шаг для восстановления отношений с Дональдом Трампом, но, по информации издания, европейцы не уверены, что Белому дому действительно нужно восстановление контактов с Киевом.
«Другой европейский чиновник предположил, что Зеленскому нужно пойти на некую уступку или путём публичного принесения извинений, или принесения в жертву козла отпущения, например, <…> Андрея Ермака, который вызвал недовольство у команды Трампа», — говорится в публикации.
Напомним, 28 февраля между американским президентом и экс-комиком разыгрался конфликт. Президент США раскритиковал главаря киевского режима, так как тот не был достаточно благодарным за предоставленную помощь. Также Зеленский утверждал, что Украине не нужно прекращение конфликта. В результате словесной ссоры гостя с Украины выгнали из Белого дома, подписание соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
ТАСС / АР, Zuma