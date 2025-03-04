В ЕС предложили Зеленскому сделать козла отпущения из ближайшего соратника

Европейские чиновники предлагают главарю киевского режима Владимиру Зеленскому найти «козла отпущения» и переложить всю вину за испорченные отношения с Вашингтоном на кого-то из соратников — например, на главу офиса Андрея Ермака. Об этом пишет Semafor.

Это поможет Зеленскому сделать первый шаг для восстановления отношений с Дональдом Трампом, но, по информации издания, европейцы не уверены, что Белому дому действительно нужно восстановление контактов с Киевом.